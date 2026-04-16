Фінансові аномалії 4 кварталу 2025 року: торгівля зазнала збитків, фінкомпанії отримали рекордний прибуток

Підсумки четвертого кварталу 2025 року виявили нетипову для українського ринку ситуацію: сектор оптової та роздрібної торгівлі вперше за тривалий час зафіксував чисті збитки, тоді як фінансовий сектор досяг пікових показників прибутковості. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Facebook.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Торгівля під тиском: мільярдні збитки

Великий та середній бізнес, орієнтований на торгівлю, завершив останній квартал 2025 року зі збитком до оподаткування у розмірі 12,3 млрд грн. Головним «тягярем» став саме оптовий сегмент, чиї сумарні втрати сягнули 25,5 млрд грн.

Найгірші показники продемонстрували:

Неспеціалізована оптова торгівля — мінус 20,1 млрд грн;

Торгівля господарчими товарами — мінус 6,1 млрд грн;

Оптова торгівля сільгосппродукцією — мінус 2 млрд грн.

Загалом за результатами 2025 року доходи торговців до оподаткування скоротилися на 19,1% — до 101,5 млрд грн.

Промисловість та фінансовий прорив

Ситуація в промисловому секторі також залишається напруженою: у четвертому кварталі фінансовий результат впав до 25,8 млрд грн (проти 63,1 млрд грн у попередньому періоді). Втримати позитивну динаміку за рік (+10,8%) вдалося лише завдяки високим прибуткам, отриманим у першому кварталі.

Натомість фінансові компанії продемонстрували «абсолютний квартальний рекорд». Їхній результат до оподаткування зріс із 88,6 млрд грн до 143,8 млрд грн. Основним драйвером цього стрибка став банківський сектор, зокрема рекордні показники Приватбанку.

Загальний стан бізнесу

Попри рекордні прибутки банкірів, реальний стан справ у бізнесі аналітик називає тривожним. У четвертому кварталі 2025 року 8 із 15 секторів української економіки отримали сумарні збитки до оподаткування.

«Всього фінансовий результат за останній квартал 303,2 млрд грн (+33,9% до 3кв за рахунок сільского господартсва, та +33,8% до 4кв 2024 року). За результатами 2025 року зі збитками рік закриває охорона здоров'я (-406 млн грн), але зі спадом фінансового результату закривають рік 5 секторів економіки. Всього фінансовий результат до оподаткування у 2025 року становив 958,4 млрд грн (+1,2%)», — зазначив аналітик.

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування у 2025 року зріс всього на 1,2% до 958,4 млрд грн.

З урахуванням інфляції у 2025 році на рівні 8%, логічно, що сальдований результат до оподаткування в порівняних цінах впав на 6,8%. Тобто, доходи бізнесу впали, й досить суттєво.

Прибутки прибуткових українських компаній у 2025 році становили 1 244,6 млрд грн (-3,1%).

Збитки збиктових компаній станоили 286,2 млрд грн (+9,8%).

Фінансовий результат українських підприємств розподіляється наступним чином (частка):