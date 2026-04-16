Картина Пабло Пікассо за ціною вечері: парижанин купив полотно лише за 100 євро

Щасливим володарем картини Пабло Пікассо став 58-річний парижанин інженер-програміст Арі Ходара. Його ім'я у вівторок, 14 квітня, випадково обрали серед 120 тисяч учасників благодійної акції «1 Пікассо за 100 євро » («1 Picasso pour 100 euros»). Розіграш, організований аукціонним будинком Christie's, зібрав 12 мільйонів євро на дослідження хвороби Альцгеймера, пише DW.

Яка картина дісталася парижанину

Головним призом лотереї стала робота «Голова жінки» («Tête de Femme») 1941 року — портрет фотографа та художниці Дори Маар, багаторічної супутниці Пікассо.

Організатори викуплять картину за суму понад 1 мільйон євро у нинішнього власника — мережі галерей Opera Gallery. Кошти, отримані в результаті лотереї, близько 11 мільйонів євро, спрямують до французького фонду Fondation Recherche Alzheimer, який досліджує нейродегенеративне захворювання.

Нагадаємо

Це вже третій подібний розіграш картин Пікассо. У 2013 році таким чином його картина «Людина в оперному капелюсі» («L'homme au Gibus») дісталася 25-річному американцю. У 2020 році переможницею лотереї стала мешканка Італії. Вона виграла «Натюрморт» Пікассо за квитком, отриманим нею у подарунок на Різдво від сина. Тоді кошти направили на збереження культурної спадщини у Лівані та санітарні проекти у школах та селах Камеруну, Мадагаскару та Марокко.