Картина Пабло Пікассо за ціною вечері: парижанин купив полотно лише за 100 євро

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
16 квітня 2026, 16:10

Картина Пабло Пікассо за ціною вечері: парижанин купив полотно лише за 100 євро

Щасливим володарем картини Пабло Пікассо став 58-річний парижанин інженер-програміст Арі Ходара. Його ім'я у вівторок, 14 квітня, випадково обрали серед 120 тисяч учасників благодійної акції «1 Пікассо за 100 євро» («1 Picasso pour 100 euros»). Розіграш, організований аукціонним будинком Christie's, зібрав 12 мільйонів євро на дослідження хвороби Альцгеймера, пише DW.

Щасливим володарем картини Пабло Пікассо став 58-річний парижанин інженер-програміст Арі Ходара.

Яка картина дісталася парижанину

Головним призом лотереї стала робота «Голова жінки» («Tête de Femme») 1941 року — портрет фотографа та художниці Дори Маар, багаторічної супутниці Пікассо.

Організатори викуплять картину за суму понад 1 мільйон євро у нинішнього власника — мережі галерей Opera Gallery. Кошти, отримані в результаті лотереї, близько 11 мільйонів євро, спрямують до французького фонду Fondation Recherche Alzheimer, який досліджує нейродегенеративне захворювання.

Це вже третій подібний розіграш картин Пікассо. У 2013 році таким чином його картина «Людина в оперному капелюсі» («L'homme au Gibus») дісталася 25-річному американцю. У 2020 році переможницею лотереї стала мешканка Італії. Вона виграла «Натюрморт» Пікассо за квитком, отриманим нею у подарунок на Різдво від сина. Тоді кошти направили на збереження культурної спадщини у Лівані та санітарні проекти у школах та селах Камеруну, Мадагаскару та Марокко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 2

autopost
autopost
16 квітня 2026, 16:19
Вот это тема, я не все эти ваши доллары-золото-биткоины :)
37198534
37198534
16 квітня 2026, 17:27
Акція цікава, мета благородна. А картина, скажімо так, … на шанувальника.
сторінку переглядає Aleesha и 9 незареєстрованих відвідувачів.
