16 квітня 2026, 15:37

«Ганьба і бардак»: нова система біометрії паралізувала аеропорти ЄС

Міжнародна рада аеропортів (ACI) застерігає, що нова біометрична система прикордонного контролю EES, яка запрацювала на повну силу з 10 квітня, створила багатогодинні черги в аеропортах Франції, Німеччини, Бельгії, Італії, Іспанії та Греції, а до літнього туристичного сезону ситуація загрожує обернутися «колапсом», повідомило в середу, 15 квітня, британське видання The Guardian.

Міжнародна рада аеропортів (ACI) застерігає, що нова біометрична система прикордонного контролю EES, яка запрацювала на повну силу з 10 квітня, створила багатогодинні черги в аеропортах Франції, Німеччини, Бельгії, Італії, Іспанії та Греції, а до літнього туристичного сезону ситуація загрожує обернутися «колапсом», повідомило в середу, 15 квітня, британське видання The Guardian.

Що пішло не так?

Керівник європейського відділення ACI Олів'є Жанковець заявив, що в пікові години пасажири вже зараз змушені чекати до трьох годин.

Гендиректор Ryanair Майкл О'лірі назвав систему «повною ганьбою і бардаком» і порівняв її з «покаранням за Brexit». Він закликав відкласти повноцінний запуск EES до жовтня, посилаючись на черги до чотирьох годин у низці аеропортів.

Претензії до ЄК

Представники галузі зажадали від Єврокомісії дозволити прикордонним службам повністю припиняти роботу системи при надмірних затримках.

У міланському аеропорту Лінате з 156 пасажирів рейсу EasyJet до Манчестера на борт встигли потрапити лише 34 людини — решта 122 не пройшли контроль вчасно, і літак полетів без них. Авіакомпанія запропонувала безкоштовне перенесення квитків, але відмовилася брати на себе відповідальність за те, що трапилося.

Єврокомісія з критикою не погодилася: за її даними, система діє в штатному режимі, а на оформлення одного мандрівника йде в середньому 70 секунд. ACI називає цю цифру нереалістичною — за розрахунками організації, реальний час процедури в п'ять разів більше.

EES замінила ручне проставлення штампів в паспортах: тепер громадяни третіх країн при в'їзді в Шенгенську зону відбувають біометричну реєстрацію — здають фото і відбитки пальців. До 10 квітня 2026 року на систему перейшли всі 29 країн Шенгену. Громадяни ЄС, власники посвідки на проживання та дипломати від процедури звільнені.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Klimo
Klimo
16 квітня 2026, 16:41
Когда есть 2−3 погранца.Чего ожидать?
