«Ганьба і бардак»: нова система біометрії паралізувала аеропорти ЄС

Міжнародна рада аеропортів (ACI) застерігає, що нова біометрична система прикордонного контролю EES, яка запрацювала на повну силу з 10 квітня, створила багатогодинні черги в аеропортах Франції, Німеччини, Бельгії, Італії, Іспанії та Греції, а до літнього туристичного сезону ситуація загрожує обернутися «колапсом», повідомило в середу, 15 квітня, британське видання The Guardian .

Що пішло не так?

Керівник європейського відділення ACI Олів'є Жанковець заявив, що в пікові години пасажири вже зараз змушені чекати до трьох годин.

Гендиректор Ryanair Майкл О'лірі назвав систему «повною ганьбою і бардаком» і порівняв її з «покаранням за Brexit». Він закликав відкласти повноцінний запуск EES до жовтня, посилаючись на черги до чотирьох годин у низці аеропортів.

Претензії до ЄК

Представники галузі зажадали від Єврокомісії дозволити прикордонним службам повністю припиняти роботу системи при надмірних затримках.

У міланському аеропорту Лінате з 156 пасажирів рейсу EasyJet до Манчестера на борт встигли потрапити лише 34 людини — решта 122 не пройшли контроль вчасно, і літак полетів без них. Авіакомпанія запропонувала безкоштовне перенесення квитків, але відмовилася брати на себе відповідальність за те, що трапилося.

Єврокомісія з критикою не погодилася: за її даними, система діє в штатному режимі, а на оформлення одного мандрівника йде в середньому 70 секунд. ACI називає цю цифру нереалістичною — за розрахунками організації, реальний час процедури в п'ять разів більше.

Нагадаємо

EES замінила ручне проставлення штампів в паспортах: тепер громадяни третіх країн при в'їзді в Шенгенську зону відбувають біометричну реєстрацію — здають фото і відбитки пальців. До 10 квітня 2026 року на систему перейшли всі 29 країн Шенгену. Громадяни ЄС, власники посвідки на проживання та дипломати від процедури звільнені.