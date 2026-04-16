16 квітня 2026, 14:45

Anthropic відкриє британським банкам доступ до «небезпечного» ШІ Mythos вже наступного тижня

Компанія Anthropic планує надати доступ до своєї новітньої моделі штучного інтелекту Mythos провідним фінансовим установам Великої Британії протягом наступних семи днів. Цей крок є частиною закритої програми «Project Glasswing», яка викликала неабияке занепокоєння серед світових регуляторів, повідомляє Bloomberg.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У чому небезпека Mythos?

Mythos виявився настільки потужним, що компанія вирішила обмежити його публічний реліз. Під час внутрішніх випробувань модель виявила тисячі вразливостей «нульового дня» у всіх основних операційних системах та веббраузерах.

Через здатність моделі не лише знаходити, а й потенційно експлуатувати проломи в кіберзахисті, Anthropic вирішила спочатку надати доступ професіоналам із кібербезпеки, щоб вони встигли «залатати» дірки у власних системах.

До перших учасників програми Glasswing увійшли великі технологічні компанії, зокрема Amazon, Apple, Microsoft і Cisco. Після анонсу проєкту американські фінансові регулятори навіть провели термінову зустріч із представниками Волл-стріт, щоб обговорити потенційні ризики нових ШІ-моделей.

Читайте також: Бессент й Пауелл терміново зустрілись з банкірами після випуску нової ШІ-моделі від Anthropic

Реакція регуляторів та банкірів

Британський інститут безпеки ШІ вже провів тестування моделі та підтвердив, що вона є значним кроком вперед у здатності симулювати багатоступеневі кібератаки.

Голова Банку Англії Ендрю Бейлі закликав глобальних регуляторів терміново оцінити загрози, які несе Mythos.

«Ми встановлюємо власні запобіжники та обмеження для цього продукту, оскільки розуміємо, наскільки потужним він може бути», — зазначила Піп Вайт, керівниця Anthropic у Британії та Ірландії.

Експансія Anthropic у Лондоні

Попри побоювання регуляторів, Anthropic активно розширює свою присутність у Європі. Компанія оголосила про плани відкрити новий офіс у Лондоні в першому кварталі наступного року, що дозволить збільшити штат співробітників з 200 до 800 осіб.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
