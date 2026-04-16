16 квітня 2026, 13:38

Світові ринки б’ють рекорди на тлі надій на перемир’я з Іраном

Світові фондові ринки зросли до нових історичних максимумів на торгах в Азії у четвер, 16 квітня, на тлі оптимізму щодо можливого перемир’я з Іраном. Інвестори також оцінюють свіжі макроекономічні дані та фінансові звіти компаній. Про це повідомляє Reuters.

Глобальний індекс MSCI All-Country World Index додав 0,2%, зафіксувавши вже десятий день зростання поспіль і новий рекорд. Цьому передували заяви президента США Дональда Трампа про можливі переговори між Ізраїлем і Ліваном, які, за його словами, можуть відбутися вже найближчим часом.

Азійські ринки також демонструють сильну динаміку: індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону (без Японії) зріс на 1,2%, а японський Nikkei 225 підскочив на 2,5% і оновив історичний максимум. Ф’ючерси на S&P 500 додали ще 0,2%.

Аналітики зазначають, що ринки вже частково закладають у ціни можливе укладення угоди між США та Іраном або продовження перемир’я. Конфлікт на Близькому Сході дедалі менше сприймається як фактор ризику.

Напередодні американські індекси також зросли: S&P 500 піднявся на 0,8%, а Nasdaq — на 1,6%. Підтримку ринку забезпечили сильні квартальні звіти великих банків. Станом на зараз близько 84% компаній перевищили очікування аналітиків.

У центрі уваги інвесторів залишається сезон звітності, який повертає фокус на фундаментальні показники компаній. На цьому тлі аналітики відзначають появу більш вибіркового підходу до інвестування.

Драйвер росту

Важливим драйвером ринку залишається сектор штучного інтелекту. Тайванська компанія TSMC повідомила про зростання квартального прибутку на 58% завдяки високому попиту на передові чипи.

Аналітики Goldman Sachs зберігають позитивний прогноз щодо ринків, що розвиваються, очікуючи сильного зростання прибутків, зокрема завдяки попиту на рішення у сфері ШІ.

Ціни на нафту

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на $1,65 (1,7%) — до $96,58 за барель станом на 11:32 за київським часом.

Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate піднялися на $1,45 (1,6%) — до $92,74 за барель.

Валюта

Долар США залишається під тиском: індекс американської валюти стабілізувався після серії з дев’яти днів падіння на тлі зниження геополітичної напруги та очікувань пом’якшення політики ФРС.

Євро продовжило зростання і наблизилося до максимумів із початку війни, тоді як китайський ринок додав 0,8% після кращих за очікування темпів зростання економіки — ВВП Китаю у першому кварталі зріс на 5%.

Водночас аналітики попереджають, що ризики зберігаються, зокрема через можливе уповільнення глобального попиту у разі затягування конфлікту.

Золото та крипта

Золото знизилося на 0,8% до $4 825,79 за тройську унцію, тоді як біткоїн за останню добу зріс на 0,81% до $74 681, а Ethereum — на 0,49% до $2 339.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Новини по темі
Всі новини
