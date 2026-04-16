16 квітня 2026, 12:37

Водіям в Україні хочуть змінити терміни для сплати штрафів

В Україні планують переглянути правила сплати штрафів за порушення, зафіксовані камерами. Про це повідомляє «Автосвіт».

В Україні планують переглянути правила сплати штрафів за порушення, зафіксовані камерами.

Як пропонують змінити

Терміни добровільної оплати планують збільшити з 10 до 15 днів, а передачі на примусове виконання — з 30 днів до трьох місяців. На думку авторів законопроєкту, такі зміни мають на меті зменшити кількість оскаржень.

«Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт № 13614, який передбачає внесення змін до статті 300² Кодексу України про адміністративні правопорушення. Документ спрямований на підвищення ефективності стягнення штрафів за порушення правил безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі. Зокрема, пропонується збільшити строки для їх добровільної сплати та передачі на примусове виконання, які нині становлять 10 і 30 днів відповідно», — йдеться у повідомленні.

Згідно з пояснювальною запискою, необхідність ухвалення законопроєкту зумовлена чинними недоліками у механізмі сплати та виконання штрафів за порушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті.

«Сьогодні Укртрансбезпека має повноваження складати протоколи, розглядати справи та накладати адміністративні стягнення. Водночас законодавство встановлює скорочені строки для добровільної сплати таких штрафів — лише 10 днів із моменту набрання постановою законної сили. У разі оскарження — цей строк подовжується до 15 днів», — вказано у пояснювальній записці.

Також зазначається, що на практиці ці строки часто виявляються надто короткими, тому збільшується кількість оскаржень. Як підсумок, це ускладнює ефективне стягнення штрафів.

«Запропоновані зміни мають усунути ці дисбаланси: подовжити строки сплати та виконання штрафів, підвищити ефективність їх стягнення, зменшити кількість спорів і забезпечити принцип невідворотності покарання», — пояснили законотворці.

Роман Мирончук
