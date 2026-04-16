Соцвидатки перевищили 106 млрд грн: найбільша стаття — пенсії

У І кварталі 2026 року вчасно та в повному обсязі профінансовано соціальні видатки Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Скільки витрачено коштів

Загалом у січні-березні на це спрямовано 106 млрд гривень.

«Своєчасне та повне фінансування соціальних виплат є одним із ключових пріоритетів Мінфіну, особливо в умовах воєнного стану. Держава забезпечує стабільність соціальної підтримки для громадян, які цього найбільше потребують», — підкреслив перший заступник Міністра фінансів України Роман Єрмоличев.

Зокрема, кошти було використано на такі напрями:

60,3 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;

22,2 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема для підтримки майже 1,1 млн внутрішньо переміщених осіб та 216 тис. малозабезпечених сімей;

14 млрд грн — для надання пільг і житлових субсидій громадянам (отримали понад 2,8 млн домогосподарств);

8,5 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей (виплата соціальних допомог майже 600,5 тис. отримувачам);

1 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Нагадаємо

У 2025 році на соціальні виплати та пенсійні зобов’язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд гривень.