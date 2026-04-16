У минулому місяці автопарк України поповнили 5,1 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 8% менше, ніж у березні 2025 р., повідомляє Укравтопром.
16 квітня 2026, 9:37
Попит на дизельні авто в Україні впав на 8%: за місяць зареєстрували 5,1 тисячі машин
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
З них: 1,3 тис. од. нових (+21%) та 3,8 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-14%).
Топ-5 моделей нових дизельних легковиків
- RENAULT Duster — 259 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg — 180 од.;
- TOYOTA LC Prado — 151 од.;
- SKODA Kodiaq — 91 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 75 од.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто
- RENAULT Megane — 286 од.;
- NISSAN Qashqai — 258 од.;
- SKODA Octavia — 238 од.;
- HYUNDAI Santa Fe — 209 од.;
- KIA Sorento — 178 од.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 35 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі