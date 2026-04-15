Компанія Uber оголосила про масштабну зміну бізнес-моделі, виділивши понад $10 млрд на закупівлю автономних транспортних засобів та інвестиції в їх розробників. Це рішення знаменує відхід від класичної концепції «економіки вільного заробітку», де компанія не володіла активами, а лише з'єднувала водіїв із пасажирами. Про це повідомляє Financial Times.
Uber інвестує $10 мільярдів у роботаксі та змінює бізнес-модель
Куди підуть гроші
Стратегія Uber передбачає два основні напрямки:
- $7,5 млрд — на формування власних флотів роботаксі.
- $2,5 млрд — на викуп часток у капіталі технологічних партнерів.
Вже у 2026 році Uber планує запустити сервіси автономних поїздок у 15 містах світу. Для цього компанія уклала партнерства з понад десятьма постачальниками, включаючи китайську Baidu, американську Rivian та виробника електрокарів Lucid. Зокрема, угода з Lucid передбачає купівлю 35 000 автомобілів за $2 млрд.
Чому Uber змінює стратегію
Головна причина — загроза з боку Waymo (Alphabet), Tesla та Zoox (Amazon). Інвестори побоюються, що ці компанії зможуть надавати послуги перевезень напряму, витіснивши Uber як посередника. Акції Uber впали майже на 23% за останні шість місяців саме через побоювання, що автономні технології зроблять традиційну модель з водіями неконкурентоспроможною.
Генеральний директор Uber Дара Хосровшахі наголосив, що компанія готова вкладати капітал, аби гарантувати собі «постачання» роботаксі у майбутньому. Це суттєвий поворот, адже у 2020 році Uber продав свій підрозділ безпілотників за $4 млрд, намагаючись стати прибутковим. Тепер компанія змушена витрачати вдвічі більше, щоб наздогнати конкурентів.
Фінансовий аспект та конкуренція
Uber став прибутковим лише у 2023 році після накопичення $30 млрд операційних збитків. Компанія поступово підвищує свою маржу — з 23% наприкінці 2020 року до 30% наприкінці минулого року.
Uber стикається з сильною конкуренцією на швидко зростаючому ринку. Компанія Waymo вже співпрацює з Uber у кількох другорядних містах, зокрема в Остіні та Атланті. Водночас на ключових ринках, таких як Лондон, вона планує працювати самостійно — так само, як це вже зробила в Сан-Франциско.
Waymo планує до кінця цього року забезпечити 1 мільйон платних поїздок щотижня у 17 містах. За прогнозами JPMorgan, до 2030 року компанія може зайняти понад 7% усього ринку райдшерингу в США.
У Сан-Франциско частка Waymo у лютому становила близько 16%, тоді як у Uber — 62%, за даними аналітичної компанії Yipit. Загалом у містах і регіонах США, де працює Waymo, її частка ринку складає приблизно 7%.
