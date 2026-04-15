Mercedes-Benz представив оновлений електричний ліфтбек EQS (фото)

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
15 квітня 2026, 19:20

Mercedes-Benz представив оновлений електричний ліфтбек EQS (фото)

Компанія Mercedes-Benz презентувала оновлену версію флагманського електроседана Mercedes-Benz EQS 2027 модельного року. Головною особливістю новинки став збільшений запас ходу — до 926 км за циклом WLTP, що приблизно на 13% більше порівняно з попередником.

Компанія Mercedes-Benz презентувала оновлену версію флагманського електроседана Mercedes-Benz EQS 2027 модельного року.

Як оновився EQS 2027

Ключовим технічним оновленням став перехід на 800-вольтову електричну архітектуру, яка підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю до 350 кВт. За даними виробника, це дозволяє поповнити запас енергії приблизно на 320 км всього за 10 хвилин за оптимальних умов.

Також інженери збільшили ємність батареї та підвищили ефективність за рахунок нових матеріалів і вдосконаленої хімії акумулятора.

Вперше для серійних моделей Mercedes-Benz впроваджено систему steer-by-wire, яка повністю відмовляється від механічного зв’язку між кермом і колесами.

Інтерфейс мультимедійної системи MBUX зазнав значних змін — він отримав розширені можливості штучного інтелекту та інтеграцію з хмарними сервісами, що має зробити взаємодію з автомобілем більш інтуїтивною.

Серед інших оновлень — посилена система рекуперації енергії, сучасна оптика з мікросвітлодіодами, вдосконалена пневмопідвіска з функцією прогнозування дорожніх умов, а також підтримка двонаправленої зарядки (V2G і V2H). Для підвищення комфорту додано HEPA-фільтрацію повітря та навіть підігрів ременів безпеки.

Яка вартість

У Німеччині Mercedes-Benz EQS уже доступний для замовлення за стартовою ціною близько €94 тисяч.

Роман Мирончук
