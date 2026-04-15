Ціни на АЗС 15 квітня: дизель продовжує зростати, бензин та газ стабілізувалися

Після вчорашнього помітного стрибка цін, сьогодні, 15 квітня, ситуація на українських заправках виглядає більш спокійною. Хоча більшість видів пального зафіксувалися на вчорашніх позначках, дизельне пальне все ще демонструє висхідну динаміку. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

Зміни за добу

Дизельне пальне знову подорожчало — середня ціна зросла на 14 копійок порівняно з вчорашнім днем і тепер становить 91,40 грн/л. Попри сповільнення темпів зростання (вчора приріст склав 74 копійки), цей вид пального залишається лідером за рівнем подорожчання.

Бензин А-95 та А-95 преміум продемонстрували символічне зростання на 3 та 1 копійку відповідно. Середня вартість становить 73,15 грн/л та 77,09 грн/л.

Бензин А-92 став єдиним видом бензину, що подешевшав, втративши 2 копійки за добу. Актуальна ціна — 67,32 грн/л.

Автомобільний газ після тривалого зростання подешевшав на 1 копійку і тепер його ціна становить у середньому 49,16 грн/л.

Ціни АЗС на пальне та автогаз