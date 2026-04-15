Українці у першому кварталі сплатили майже 3 мільярда податку на нерухомість

У першому кварталі 2026 року власники нерухомості сплатили 2,9 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 14,5 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Додатково надійшло понад 370 млн гривень, повідомляє Державна податкова служба.

Топ регіонів

Традиційно найбільші суми забезпечують економічно активні області. П'яту частину всіх надходжень (20%) забезпечила столиця.

Топ-4 регіони за рівнем сплати:

Київ — 596,2 млн грн.

Київська область — 318,3 млн грн.

Львівська область — 292,4 млн грн.

Дніпропетровська область — 283,5 млн грн.

Правила для бізнесу та громадян

Механізм нарахування та сплати суттєво різниться залежно від статусу власника.

Для юридичних осіб — компанії самостійно розраховують суму станом на 1 січня та подають декларацію до 20 лютого. Сплата здійснюється щокварталу авансовими внесками (до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом).

Для фізичних осіб — суму визначає податкова. Повідомлення-рішення за 2025 рік надійдуть власникам до 1 липня 2026 року.

Якщо ви вважаєте нараховану суму неправильною, ви маєте право подати заяву на звірку через Електронний кабінет або письмово. Податкова зобов'язана провести перерахунок протягом 10 робочих днів.

Пільги під час війни

На період воєнного стану діють особливі умови для майна, що постраждало від агресії рф. Податок не нараховується і не сплачується, якщо нерухомість була знищена або пошкоджена внаслідок бойових дій (починаючи з 2021 року).

Головна умова — факт знищення має бути зафіксований у Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Перевірити наявність нарахувань можна дистанційно за допомогою сервісу «Електронний кабінет» або мобільного застосунку «Моя податкова».