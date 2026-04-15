Nova Post розширює мережу в Нідерландах

Nova Post вийшла на ринок Нідерландів наприкінці жовтня 2024 з адресною доставкою по країні, а у 2025 році відкрила перше вантажне відділення в Утрехті та перший пункт приймання та видачі посилок у Роттердамі, йдеться у повідомленні компанії.

Розвиток мережі

Паралельно компанія почала розбудовувати ще й партнерську мережу пунктів видачі посилок у співпраці з партнером UPS — сьогодні клієнтам доступно майже 1 400 точок по всій країні.

Активна співпраця з e-commerce платформами стала наступним етапом розвитку Nova Post. Так, у другому кварталі 2026 року компанія планує інтеграцію з Vinted Go, що розширить мережу доставки на більш ніж на 1700 поштоматів та пунктів видачі для клієнтів у найвіддаленіших куточках країни.

«Також Nova Post планує розвивати цифрову присутність в Нідерландах через партнерство з Sendcloud — платформою автоматизації доставки для інтернет-магазинів, яка об'єднує понад 170 логістичних операторів. Це дозволить бізнес-клієнтам працювати з Nova Post через єдину систему управління доставкою. Крім того, ми активно шукаємо партнерів для відкриття міні відділень в Амстердамі, Роттердамі, Гаазі, Бреді та Ейндховені», — коментує Антон Черниш, CEO Nova Post у Нідерландах.

Нідерланди залишаються важливим ринком для розвитку Nova Post у Європі. Компанія і надалі інвестуватиме у розширення мережі, інтеграцію з локальними сервісами та розвиток продуктів для клієнтів і бізнесу.