За перший квартал 2026 року кількість зареєстрованих підприємців та юридичних осіб помітно збільшилася. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
15 квітня 2026, 17:07
В Україні понад 1,8 млн ФОПів: скільки підприємців додалося за квартал
Юридичні особи
Станом на 1 квітня 2026 року в Україні офіційно зареєстровано 1 563 733 юридичні особи. Для порівняння, на початку року (1 січня) їх було 1 555 887. Таким чином, за три місяці чистий приріст склав майже 7,8 тис. компаній.
Найпопулярнішою формою залишається товариство — таких в Україні налічується 865 947.
Географія бізнесу:
- м. Київ — 399 687 компаній;
- Дніпропетровська область — 116 331;
- Одеська область — 97 668.
Малий бізнес: ФОПів стає більше
Сектор фізичних осіб-підприємців демонструє ще динамічніші темпи. Кількість ФОП в Україні перетнула психологічну позначку і становить 1 801 587 осіб. З початку року армія підприємців зросла на 19,6 тис. осіб (з 1 781 972 на 1 січня).
Регіональні лідери за кількістю ФОП:
- Київ — 258 386;
- Дніпропетровська область — 150 267;
- Львівська область — 137 627.
Джерело: Мінфін
