В Україні понад 1,8 млн ФОПів: скільки підприємців додалося за квартал

За перший квартал 2026 року кількість зареєстрованих підприємців та юридичних осіб помітно збільшилася. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Юридичні особи

Станом на 1 квітня 2026 року в Україні офіційно зареєстровано 1 563 733 юридичні особи. Для порівняння, на початку року (1 січня) їх було 1 555 887. Таким чином, за три місяці чистий приріст склав майже 7,8 тис. компаній.

Найпопулярнішою формою залишається товариство — таких в Україні налічується 865 947.

Географія бізнесу:

м. Київ — 399 687 компаній;

Дніпропетровська область — 116 331;

Одеська область — 97 668.

Малий бізнес: ФОПів стає більше

Сектор фізичних осіб-підприємців демонструє ще динамічніші темпи. Кількість ФОП в Україні перетнула психологічну позначку і становить 1 801 587 осіб. З початку року армія підприємців зросла на 19,6 тис. осіб (з 1 781 972 на 1 січня).

Регіональні лідери за кількістю ФОП: