15 квітня 2026, 16:25

BlackRock: ера техгігантів слабшає — інвестори шукають нові можливості

Якщо 2025 рік пройшов під прапором мега-корпорацій та ринкового імпульсу, то другий квартал 2026-го розпочинається з «рекалібрування». Експерти найбільшої інвестиційної компанії світу вказують на зміну лідерів та розширення горизонтів інвестування. Про це йдеться у свіжому звіті BlackRock.

Фото: pixabay

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перетікання капіталу

Епоха ультраконцентрації ринку в акціях технологічних гігантів поступово відходить. BlackRock зауважує, що інвестори стають більш чутливими до цін, через що капітал перетікає з акцій зростання в акції вартості.

Найкращі результати з початку року демонструють сектори, які були аутсайдерами у 2025 році — енергетика, матеріали та товари повсякденного вжитку.

Акції з високою дивідендною дохідністю зараз торгуються з історичним дисконтом, що створює вікно можливостей на тлі очікувань зниження ставок.

ШІ

Штучний інтелект залишається потужною силою, але ринок змінює фокус. Тепер інвестори шукають не просто розробників ПЗ, а компанії, що забезпечують фізичну інфраструктуру ШІ:

Енергоспоживання та охолодження: центри обробки даних потребують величезної кількості енергії.

ШІ в медицині: BlackRock виділяє охорону здоров'я (діагностика та розробка ліків) як один із найбільш недооцінених напрямків застосування ШІ.

Японія

Японія стала лідером серед розвинених ринків на початку 2026 року. Перемога партії Санае Такаїчі у лютому принесла політичну стабільність та проінвестиційну програму.

У 2022 році 50% компаній на Токійській біржі торгувалися нижче за балансову вартість. Сьогодні таких лише 29%, і потенціал зростання за рахунок ефективного використання капіталу залишається високим.

Пошук вигідних пропозицій

BlackRock виділяє кілька «кишень вартості», де акції виглядають привабливо дешевими:

Європейський оборонний сектор: попри зростання на 350% за три роки, він все ще значно дешевший за американські аналоги за показником PEG (відношення P/E до зростання прибутку).

Бразилія: ринок, який глобальні інвестори «недолюблюють». Країна займає 7% світового ВВП, але лише 0,7% у світовому індексі акцій. При цьому бразильські акції торгуються з 10% дисконтом до своєї середньої вартості за 20 років.

Британські банки та малий бізнес: пропонують диверсифікацію для тих, хто хоче зменшити залежність порфеля від технологічного сектору США.

Висновок

Ринок 2026 року став складнішим, але цікавішим. Високі оцінки вартості та геополітична невизначеність гарантують волатильність. У таких умовах BlackRock радить переходити від пасивного інвестування до активного вибору конкретних акцій.

Автор:
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
