Пенсії військових: скільки платять та які помилки роблять при індексації

У 2026 році, відповідно до планової індексації, виплати військовим пенсіонерам зросли. Проте загальний розмір пенсійного забезпечення військовослужбовців залежить від кількох важливих параметрів, прописаних у Законі «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

За вислугу років

Пенсія за вислугу років призначається після звільнення з військової служби за наявності відповідного стажу. Цей вид пенсії можуть отримувати не лише військовослужбовці рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складів, а й працівники поліції, ДБР, НАБУ та інших структур. Для оформлення такої пенсії необхідно мати стаж.

Пенсія призначається незалежно від віку за умови наявності 25 календарних років служби (після 1 жовтня 2020 року). Крім того, така пенсія призначається військовим у віці 45 років із стажем не менше 25 років, та лише за умови, якщо щонайменше 12 років та шість місяців цього стажу були приділені військовій або іншій відповідній службі в структурах, вказаних у статті 1 згаданого закону.

Цю пенсію можуть отримати й військові, які досягли 45 років і мають вислугу понад 20 років, якщо їх звільнили через скорочення або реформування ЗСУ.

Особливості розрахунку пенсії за вислугу років:

Військовослужбовцям, які мають вислугу 20 років і більше: за вислугу 20 років — 50%, звільненим у відставку за віком або за станом здоров'я і звільненим із служби в поліції та інших структурах — 55% суми грошового забезпечення. За кожний рік вислуги понад 20 років додаються 3% сум грошового забезпечення.

Військовослужбовцям із страховим стажем 25 років і більше, з яких щонайменше 12 років і шість місяців — військова служба, служба в органах внутрішніх справ, поліції, ДБР, НАБУ та інших, за страховий стаж 25 років — 50%, за кожен повний рік стажу понад 25 років додається 1% відповідних сум грошового забезпечення.

Військовослужбовцям, які звільняються з військової служби на умовах Закону «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв'язку з реформуванням ЗСУ, та членів їхніх сімей», за вислугу 20 років — 50% сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3% за кожен рік вислуги понад 20 років, але не більше 65% сум грошового забезпечення.

На пільгових умовах до вислуги років для визначення розміру пенсії зараховується один місяць служби за три місяці часу проходження служби, протягом якого особа брала участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення, інтересів держави у зв'язку із збройною агресією рф.

Закон також передбачає максимальний розмір пенсії за вислугу років: не більше 70% сум грошового забезпечення. До пенсійної виплати можуть додаватися надбавки на непрацездатних членів сім'ї (50% прожиткового мінімуму на кожного), допомога на догляд для людей з інвалідністю першої групи та одиноких пенсіонерів. Можливі надбавки за особливі заслуги перед Батьківщиною.

Для призначення військової пенсії за вислугу років необхідні: заява; паспорт; документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків; грошовий атестат або довідка про розмір грошового забезпечення; довідка про додаткові види грошового забезпечення протягом останніх 24 місяців перед звільненням; документи про страховий стаж, якщо пенсія призначається за стажем; військово-медичні документи про стан здоров'я (за потреби); документи, що підтверджують право на надбавки та доплати (за наявності).

Пенсія за інвалідністю

Військовослужбовці також мають право на пенсії за інвалідністю. Така пенсія призначається, якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення із служби, або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні.

Групи, причини інвалідності, час їх настання встановлюють МСЕК. Залежно від ступеня втрати працездатності особи з інвалідністю поділяються на три групи.

Розмір пенсії залежить від категорії інвалідності і групи. Якщо військовий має інвалідність унаслідок війни, то для першої групи пенсія становитиме 100% грошового забезпечення, для другої — 80%, для третьої — 60% грошового забезпечення. Інші військовослужбовці з інвалідністю мають право на такі розміри пенсій: перша група — 70%, друга — 60%, третя — 40% грошового забезпечення.

Особи, звільнені з військової служби, подають заяви про призначення пенсії за інвалідністю до територіального органу Пенсійного фонду через уповноважені структурні підрозділи Міноборони. Особи, яких за мобілізацією призвали інші органи, звертаються до відповідних інших органів. Пакет документів для оформлення пенсії за інвалідністю має містити довідку МСЕК та витяг ВЛК.

Індексація пенсій

Уряд провів індексацію пенсій, яка торкнулася і пенсій військовослужбовців. З 1 березня розміри пенсій за вислугу років та за інвалідністю підвищуються на коефіцієнт 1,121. Розмір збільшення пенсії з 1 березня не може бути меншим за 100 грн і більшим за 2 595 грн.

Індексація — важливий крок, проте важливо продовжувати планувати зміни виплат, щоб у майбутньому пенсії військовослужбовців зростали стабільними темпами. Збільшенню виплат сприяли б зміни в системі обчислення пенсій.

Зараз ПФ не враховує певні види грошового забезпечення військових, наприклад, щорічні, щоквартальні та інші разові додаткові виплати. З усіх цих виплат військовослужбовці сплачують ЄСВ, але до схеми обчислення розміру пенсії вони не додаються. Серед інших проблемних питань — нерегулярність перерахунку пенсій військових та інколи відмова ПФ здійснювати перерахунок.

Почастішали й випадки помилкової індексації пенсій на менший коефіцієнт, ніж визначений нормативно-правовими документами, або відсутності індексації. Підходи до складу та розміру грошового забезпечення військових відрізняються, що надає широке поле для різночитань і, відповідно, до нарахування пенсій. Необхідно уніфікувати ці підходи для уникнення зловживань і маніпуляцій.

Експерти пропонують створити цифрову модель призначення та автоматичного перерахунку пенсій без участі отримувача виплат. Для цього має тривати активна цифровізація документообігу між міністерствами та їх підрозділами.

Нарахування, перерахунок та індексація військових пенсій мають стати прозорішими, захисники мають право отримувати виплати без додаткових питань, а розмір пенсій має гарантувати їм гідне життя, а не виживання.