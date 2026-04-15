Укрпошта майже вдвічі знизила вартість листа з описом вкладення

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 квітня 2026, 13:44

Укрпошта майже вдвічі знизила вартість листа з описом вкладення

Укрпошта оновила послугу «Лист з описом вкладення» і майже вдвічі знизила її вартість: відтепер надіслати документи з юридично значущим підтвердженням можна від 72 грн замість 126 грн раніше, йдеться у повідомленні компанії.

Укрпошта оновила послугу «Лист з описом вкладення» і майже вдвічі знизила її вартість: відтепер надіслати документи з юридично значущим підтвердженням можна від 72 грн замість 126 грн раніше, йдеться у повідомленні компанії.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про послугу

Оновлення послуги Укрпошта впровадила у відповідь на зворотний зв’язок від клієнтів — насамперед державних установ, юристів, нотаріусів і всіх, хто регулярно надсилає документи.

Для приватних клієнтів це означає простіший і доступніший спосіб надсилати важливі особисті та юридичні документи, а для бізнесу — зручніший інструмент для офіційного листування, договірної роботи та інших комунікацій, де важливий не лише факт відправлення, а й зафіксований зміст листа. Оновлений продукт також передбачає адресну доставку з верифікацією отримувача.

Одночасно Укрпошта змінила і підхід до тарифікації. Тепер вартість має чітку й зрозумілу структуру: окремо оплачується вага відправлення і окремо — опис вкладення. Такий підхід робить тариф прозорішим і дозволяє клієнту одразу бачити, за що саме він платить.

Оновлені тарифи

Наразі діють такі тарифи:

  • до 50 г — 48 грн з ПДВ,
  • від 50 г до 2 кг — 96 грн з ПДВ,
  • опис вкладення — 24 грн при оформленні онлайн або 48 грн у відділенні.

Оголошена цінність до 500 грн уже включена у вартість опису вкладення. Якщо вона становить від 501 до 5000 грн, доплата складає 24 грн.

За потреби клієнти можуть додати повідомлення про вручення: паперове — за 48 грн, електронне — за 24 грн. SMS-інформування вже включене у тариф.

«Лист з описом вкладення» особливо актуальний для судових і договірних документів, офіційного листування та бізнес-комунікацій — у всіх випадках, коли підтвердження змісту відправлення має принципове значення.

Водночас важливо врахувати: опис вкладення більше не використовується у сервісі «Укрпошта Документ», а також для посилок за тарифами «Базовий» і «Пріоритетний». Якщо клієнту потрібне саме підтвердження змісту відправлення, слід обирати послугу «Лист з описом вкладення».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
BatonUA
BatonUA
15 квітня 2026, 14:00
#
Прибрали доставку цінного листа кур'єром. Цього найбільше не вистачає
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами