Укрпошта майже вдвічі знизила вартість листа з описом вкладення

Укрпошта оновила послугу «Лист з описом вкладення» і майже вдвічі знизила її вартість: відтепер надіслати документи з юридично значущим підтвердженням можна від 72 грн замість 126 грн раніше, йдеться у повідомленні компанії.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про послугу

Оновлення послуги Укрпошта впровадила у відповідь на зворотний зв’язок від клієнтів — насамперед державних установ, юристів, нотаріусів і всіх, хто регулярно надсилає документи.

Для приватних клієнтів це означає простіший і доступніший спосіб надсилати важливі особисті та юридичні документи, а для бізнесу — зручніший інструмент для офіційного листування, договірної роботи та інших комунікацій, де важливий не лише факт відправлення, а й зафіксований зміст листа. Оновлений продукт також передбачає адресну доставку з верифікацією отримувача.

Одночасно Укрпошта змінила і підхід до тарифікації. Тепер вартість має чітку й зрозумілу структуру: окремо оплачується вага відправлення і окремо — опис вкладення. Такий підхід робить тариф прозорішим і дозволяє клієнту одразу бачити, за що саме він платить.

Оновлені тарифи

Наразі діють такі тарифи:

до 50 г — 48 грн з ПДВ,

від 50 г до 2 кг — 96 грн з ПДВ,

опис вкладення — 24 грн при оформленні онлайн або 48 грн у відділенні.

Оголошена цінність до 500 грн уже включена у вартість опису вкладення. Якщо вона становить від 501 до 5000 грн, доплата складає 24 грн.

За потреби клієнти можуть додати повідомлення про вручення: паперове — за 48 грн, електронне — за 24 грн. SMS-інформування вже включене у тариф.

«Лист з описом вкладення» особливо актуальний для судових і договірних документів, офіційного листування та бізнес-комунікацій — у всіх випадках, коли підтвердження змісту відправлення має принципове значення.

Водночас важливо врахувати: опис вкладення більше не використовується у сервісі «Укрпошта Документ», а також для посилок за тарифами «Базовий» і «Пріоритетний». Якщо клієнту потрібне саме підтвердження змісту відправлення, слід обирати послугу «Лист з описом вкладення».