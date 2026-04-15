За даними Укравтопром, у минулому місяці автопарк країни поповнили 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 22% більше, ніж торік.
15 квітня 2026, 12:37
В Україні зріс попит на бензинові авто: які моделі в топі
З цієї кількості нових авто — 2,5 тис. од. (+33%) та 10,6 тис. од. вживаних (+19%)
Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ
- HYUNDAI Tucson — 212 од.;
- MAZDA CX5 — 123 од.;
- SUZUKI SX4 — 123 од.;
- RENAULT Duster — 107 од.;
- SKODA Karoq — 97 од.;
- KIA Sportage — 96 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто
- VOLKSWAGEN Tiguan — 705 од.;
- VOLKSWAGEN Golf — 628 од.;
- NISSAN Rogue — 585 од.;
- AUDI Q5 — 562 од.;
- AUDI A4 — 319 од.
Джерело: Мінфін
