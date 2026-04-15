Скільки грошей потрібно для комфортного життя в США

Скільки потрібно заробляти, щоб комфортно жити у великому американському місті? Все частіше відповідь — шестизначна зарплата. Інфографіка Visualcapitalist показує дохід, необхідний для комфортного способу життя у 56 містах США, враховуючи житло, харчування, транспорт, заощадження та дискреційні витрати.

Найдорожчі міста

Нью-Йорк очолює список із показником 158 954 доларів, трохи випереджаючи Сан-Хосе із показником 158 080 доларів.

Каліфорнія має багато міст із найвищими витратами загалом, а Ірвайн, Сан-Дієго, Сан-Франциско, Окленд, Лос-Анджелес і Сакраменто посідають перше місце.

У сукупності, вершина рейтингу підкреслює, наскільки найвищі витрати зосереджені в кількох великих мегаполісах, зокрема в Каліфорнії та на північному сході.

Бостон, Гонолулу, Сіетл та Джерсі-Сіті також виділяються, показуючи, що найвищі пороги зарплат поширюються далеко за межі кількох прибережних центрів.

Шестизначні зарплати стають нормою

Ключовим зрушенням у даних є те, як швидко вимоги до шестизначного доходу поширилися за межі найдорожчих міст.

Окрім звичайних лідерів за високою вартістю, такі міста, як Денвер, Атланта, Нашвілл, Шарлотт і Бойсе, зараз потребують приблизно 100 тисяч доларів або більше для комфортного способу життя. Цей зсув свідчить про те, що вища вартість життя більше не обмежується найдорожчими прибережними ринками країни.

Міста з нижчими витратами все ще потребують значного доходу

У нижній частині рейтингу зарплата, необхідна для комфортного життя, все ще залишається значною. Сан-Антоніо має найнижчий поріг у 83 069 доларів, далі йдуть Мемфіс із 86 444 доларами та Талса із 87 690 доларами.

Навіть у найдоступніших містах на карті дохід, необхідний для комфортного способу життя, значно перевищує той, що заробляють багато домогосподарств, що підкреслює, як навіть най«доступніші» великі міста тепер вимагають доходів, які колись вважалися високими.