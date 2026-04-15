Акції Nike Inc. зросли на 2% на додаткових торгах у вівторок після покупки інсайдерами, директором та генеральним директором Apple Тімом Куком та генеральним директором компанії Елліоттом Хіллом. Про це пише Investing.com.
Глава Apple Тім Кук купив акції Nike
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Скільки Кук купив акцій
Відповідно до форми 4, поданої до Комісії з цінних паперів та бірж, Кук придбав 25 000 акцій класу B Звичайні акції 10.04.2026.
Акції було придбано за середньозваженою ціною $42,43 за акцію у кількох транзакціях за цінами від $42,42 до $42,44. Після купівлі Кук безпосередньо володіє 130480 акціями.
Nike Президент та головний виконавчий директор Елліотт Хілл придбав 23 660 акцій класу B Звичайні акції 13.04.2026, згідно з документом, поданим у SEC.
Угода була здійснена за ціною $42,27 за акцію, що становить загальну вартість приблизно $1 млн. Після покупки Хілл безпосередньо володіє 265 247 акціями.
Покупки інсайдерами часто привертають увагу інвесторів, оскільки вони можуть сигналізувати про впевненість у майбутніх перспективах компанії з боку осіб, які мають глибоке знання про її діяльність.
Коментарі