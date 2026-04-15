Глава Apple Тім Кук купив акції Nike

Акції Nike Inc. зросли на 2% на додаткових торгах у вівторок після покупки інсайдерами, директором та генеральним директором Apple Тімом Куком та генеральним директором компанії Елліоттом Хіллом. Про це пише Investing.com.

Скільки Кук купив акцій

Відповідно до форми 4, поданої до Комісії з цінних паперів та бірж, Кук придбав 25 000 акцій класу B Звичайні акції 10.04.2026.

Акції було придбано за середньозваженою ціною $42,43 за акцію у кількох транзакціях за цінами від $42,42 до $42,44. Після купівлі Кук безпосередньо володіє 130480 акціями.