Попри високі ціни реалізація пального в березні сягнула рекорду з 2024 року. Де купували найбільше

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
15 квітня 2026, 9:24

Попри високі ціни реалізація пального в березні сягнула рекорду з 2024 року. Де купували найбільше

У березні сумарна вартість пального згідно з даними РРО збільшилася на 57% відносно минулого року і становила 48,5 млрд грн. До лютого приріст склав 35%, про це пише Еnkorr.ua.

У березні сумарна вартість пального згідно з даними РРО збільшилася на 57% відносно минулого року і становила 48,5 млрд грн.

Незважаючи на високі ціни, реалізація всіх видів пального (бензин, дизель, газ) не тільки не знизилася, а й зросла до найбільшого березневого значення як мінімум з 2024 року. Згідно з даними Державної податкової служби України, проливи пального становили 710 млн л, що на 14% більше за показники лютого і майже на 18% — за аналогічний період минулого року.

Де зафіксоване найбільше зростання

Щодо обсягів, то найбільше зростання — на 26% відносно минулого року — зафіксовано на заході країни (218,8 млн л), де в розрізі областей приріст у відсотках досягав 33% (в Івано-Франківській області — 21,2 млн л).

Високі показники були і на Львівщині: +29%, 61,9 млн л. Вперше з 2023 року область за обсягами реалізації випередила Дніпропетровщину та посіла друге місце.

Остання збільшила показники на 13% (57,9 млн л). Загалом обсяги продажів пального в центральному регіоні зросли на 17%, до 171,4 млн л. Найвищу динаміку продемонструвала Кіровоградщина, де реалізація додала 27%, до 16,7 млн л.

На Півночі і Сході порівняно з іншими регіонами показники зросли найменше — на 11%, до 203,8 млн л і 39,2 млн л відповідно.

Проливи на Київщині, яка є лідером за реалізацією, збільшилися лише на 10% (145,2 млн л), що є одним із найменших показників. Нижче — тільки на Сумщині (8%, 13,3 млн л) і у фронтових областях (Донецькій і Херсонській: -40% і -7% відповідно).

Разом трійка лідерів пролила майже 39% загальних обсягів реалізації.

Загалом з початку року було реалізовано трохи більше 2 млрд л пального, що на 19% більше за аналогічний період 2025 року, на загальну суму 123,8 млрд грн (+41%).

Що кажуть експерти

На думку експертів «Консалтингової групи А-95», збільшення березневих продажів зумовлено ажіотажем, який утворився в перших числах місяця через стрімке здорожчання внаслідок війни в Ірані.

Роман Мирончук
