Попри високі ціни реалізація пального в березні сягнула рекорду з 2024 року. Де купували найбільше

У березні сумарна вартість пального згідно з даними РРО збільшилася на 57% відносно минулого року і становила 48,5 млрд грн. До лютого приріст склав 35%, про це пише Еnkorr.ua.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Незважаючи на високі ціни, реалізація всіх видів пального (бензин, дизель, газ) не тільки не знизилася, а й зросла до найбільшого березневого значення як мінімум з 2024 року. Згідно з даними Державної податкової служби України, проливи пального становили 710 млн л, що на 14% більше за показники лютого і майже на 18% — за аналогічний період минулого року.

Де зафіксоване найбільше зростання

Щодо обсягів, то найбільше зростання — на 26% відносно минулого року — зафіксовано на заході країни (218,8 млн л), де в розрізі областей приріст у відсотках досягав 33% (в Івано-Франківській області — 21,2 млн л).

Високі показники були і на Львівщині: +29%, 61,9 млн л. Вперше з 2023 року область за обсягами реалізації випередила Дніпропетровщину та посіла друге місце.

Остання збільшила показники на 13% (57,9 млн л). Загалом обсяги продажів пального в центральному регіоні зросли на 17%, до 171,4 млн л. Найвищу динаміку продемонструвала Кіровоградщина, де реалізація додала 27%, до 16,7 млн л.

На Півночі і Сході порівняно з іншими регіонами показники зросли найменше — на 11%, до 203,8 млн л і 39,2 млн л відповідно.

Проливи на Київщині, яка є лідером за реалізацією, збільшилися лише на 10% (145,2 млн л), що є одним із найменших показників. Нижче — тільки на Сумщині (8%, 13,3 млн л) і у фронтових областях (Донецькій і Херсонській: -40% і -7% відповідно).

Разом трійка лідерів пролила майже 39% загальних обсягів реалізації.

Загалом з початку року було реалізовано трохи більше 2 млрд л пального, що на 19% більше за аналогічний період 2025 року, на загальну суму 123,8 млрд грн (+41%).

Що кажуть експерти

На думку експертів «Консалтингової групи А-95», збільшення березневих продажів зумовлено ажіотажем, який утворився в перших числах місяця через стрімке здорожчання внаслідок війни в Ірані.