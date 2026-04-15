Переробна промисловість і торгівля сьогодні формують понад 34 % усіх надходжень до зведеного бюджету за січень — березень 2026 року. Про це повідомила на в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.
15 квітня 2026, 8:41
Податкова назвала лідерів з наповнення бюджету
Які галузі лідирують
За її словами, фактично — це кожна третя гривня, яка надійшла до бюджету.
Зокрема:
- переробна промисловість — 17,7 %,
- оптова та роздрібна торгівля разом із ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів — 16,5 %.
Також ТОП галузі за часткою у бюджеті:
- державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 11,7 %;
- фінансова та страхова діяльність — 11,2 %.
Динаміка зростання сплати
- Переробна промисловість продемонструвала найбільший приріст -15,5 млрд грн, або +18,2 %.
- Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування — на 10,5 млрд грн (+18,7 %).
- Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — на 7,3 млрд грн (+8,4 %).
- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — на 5,7 млрд грн (+18,8 %).
Джерело: Мінфін
