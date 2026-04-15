Податкова назвала лідерів з наповнення бюджету

Переробна промисловість і торгівля сьогодні формують понад 34 % усіх надходжень до зведеного бюджету за січень — березень 2026 року. Про це повідомила на в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Які галузі лідирують

За її словами, фактично — це кожна третя гривня, яка надійшла до бюджету.

Зокрема:

переробна промисловість — 17,7 %,

оптова та роздрібна торгівля разом із ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів — 16,5 %.

Також ТОП галузі за часткою у бюджеті:

державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 11,7 %;

фінансова та страхова діяльність — 11,2 %.

Динаміка зростання сплати