Укрпошта запускає перші 70 поштоматів у Києві та функцію керування посилками в мобільному застосунку «Укрпошта 2.0», за декілька тижнів планують відкрити ще 30 поштоматів в Одесі. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський 14 квітня.

Що це дає клієнту

Клієнти можуть безкоштовно перенаправляти посилки по Україні та з AliExpress і Temu, якщо відправлення ще не надійшло до відділення, додав Смілянський.

Якщо посилка вже перебуває у відділенні, а клієнту потрібне інше відділення чи поштомат, у додатку є можливість перенаправити відповідну посилку за звичайним тарифом.

Посилка зберігатиметься в поштоматі безкоштовно до семи днів, надалі, якщо клієнт її не забере, вона буде спрямована до найближчого відділення.

Перші декілька тижнів для доставки в поштомат доступні передплачені посилки, водночас за кілька тижнів компанія планує запустити оплату в додатку.

«Укрпошта» планує до кінця цього року запустити близько 1000 поштоматів, додав Смілянський.