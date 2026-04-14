14 квітня 2026, 18:30

У Києві можуть запровадити суспільно корисні роботи: КМВА опрацьовує залучення киян до розбору завалів

У Києві можуть запровадити суспільно корисні роботи для цивільного населення. Йдеться про залучення мешканців міста до ліквідації наслідків атак, зокрема до розбору завалів. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) у відповідь на запит видання «Телеграф».

Фото: ДСНС

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як це працюватиме?

Наразі КМВА разом із військовим командуванням лише вивчають доцільність запровадження трудової повинності. Подібна практика вже діє в Одесі, і столиця розглядає можливість її запозичення.

Рішення про про запровадження трудової повинності та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт ухвалює військове командування разом із КМВА самостійно або за участю місцевого самоврядування.

Залучити до таких робіт можуть працездатних осіб, які за віком або станом здоров'я не мають обмежень. Під трудову повинність також можуть потрапити навіть ті громадяни, які не підлягають призову на військову службу.

Наразі остаточне рішення в Києві не ухвалено, проте варіант перебуває на стадії активного обговорення і може бути впроваджений у будь-який момент.

Чи це законно?

Юрист Ігор Чудовський зазначив, що правова база для таких дій повністю сформована. Згідно зі статтею 43 Конституції України, робота під час воєнного або надзвичайного стану не вважається примусовою працею. Держава має повне право залучати громадян до суспільно корисних робіт у рамках закону.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 2

BIlE
14 квітня 2026, 18:51
1 квітня сьогодні?
BigBend
14 квітня 2026, 18:55
Коли децимація та масові розстріли?
