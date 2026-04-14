Німецькі курці заплатять за знижку на бензин мешканцям Німеччини

Правляча коаліція Німеччини погодила низку заходів, спрямованих на пом'якшення негативного ефекту від високих цін на енергоносії. Акцизи на бензин та дизель буде знижено за рахунок підвищення фіскального збору на тютюнову продукцію. Про це пише faz.net.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

У вихідні представники правлячої коаліції вели переговори щодо заходів боротьби з енергетичною кризою та програми реформ, які були предметом внутрішньокоаліційної суперечки. Сторони домовилися на найближчі два місяці знизити акцизи на бензин та дизель на 17 євроцентів за літр (з 65 та 47 євроцентів відповідно).

«Завдяки цьому ми дуже швидко покращимо ситуацію для автовласників та підприємств, особливо для тих, кому по роботі доводиться багато пересуватися автотранспортом. Це стосується і працівників, і роботодавців», — сказав канцлер Фрідріх Мерц на прес-конференції в понеділок за підсумками переговорів.

Також правляча коаліція дозволить роботодавцям виплачувати співробітникам премію у розмірі €1 тис., яка не обкладатиметься податками та зборами.

Міністра праці Бербель Бас пояснила, що ці заходи дозволять споживачам та приватним компаніям у сукупності заощадити €1,6 млрд.

Доходи бюджету, що випадають, будуть компенсовані підвищенням збору на тютюнову продукцію, пояснив міністр фінансів Ларса Клінгбайл.

«Недостатні доходи будуть компенсовані підвищенням тютюнового акцизу вже 2026 року», — сказав він. Коаліція і раніше планувала підвищити тютюновий акциз, головною метою цієї реформи було підвищення фінансування системи охорони здоров'я.