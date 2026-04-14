Родина Трампа втратила понад $1 млрд на криптовалюті

Сини президента США Ерік та Дональд Трамп-молодший вклали $2,4 млрд сімейних коштів у біткоїн на піку його вартості — і залишилися з активами, що наразі коштують близько $1,4 млрд. Збиток перевищив $1 млрд. Про це повідомляє Moneywise.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як родина зробила ставку на біткоїн

Після переобрання Дональда Трампа президентом його сини переконали батька в перспективності криптовалютного ринку. До того моменту сімейні інвестиції в криптовалюту вже принесли їм мільйони.

Родина також стала власником компанії World Liberty Financial — емітента стейблкоїнів (цифрових активів, прив'язаних до фіксованого курсу в $1).

У березні 2025 року Трамп підписав указ про створення національного резерву біткоїна та цифрових активів, а також ініціював запровадження лояльніших норм регулювання криптоіндустрії. На той момент один біткоїн коштував $108 000. Ерік та Дональд Трамп-молодший розраховували, що протягом року вартість монети зросте ще на 50%.

Щоб скористатися ситуацією, брати продали акції Trump Media & Technology Group (NASDAQ: DJT) на $1,4 млрд та конвертовані облігації на $1 млрд і направили ці кошти на купівлю біткоїна. Частка президента в Trump Media скоротилася з контрольних 52% до 41%. У середині літа один біткоїн сягнув $119 000. Додатково брати вклали $114 млн у Cronos — токен платформи Crypto.com, яка оголосила про плани інвестувати $1 млрд у Trump Media.

Як ринок розвернувся проти них

Наприкінці листопада 2025 року ринки почали переорієнтуватися з ризикових активів, зокрема криптовалют, що безпосередньо вдарило по позиціях родини.

Портфель криптоактивів, куплений за $2,4 млрд, знецінився до $1,8 млрд.

У січні 2026 року голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Павелл залишив облікову ставку без змін — біткоїн за один день втратив 5%, а вартість активів родини опустилася до $1,7 млрд.

Зараз портфель оцінюється приблизно в $1,4 млрд, тобто на $1 млрд менше від вкладеної суми. Біткоїн торгується на рівні близько $73 000.

Представниця родини Шеннон Девайн прокоментувала ситуацію так: «Наші вкладення в біткоїн — це довгострокова інвестиція в цю революційну цифрову валюту, яку ми не оцінюємо на підставі тимчасових циклічних спадів».

Чому це важливо

Ця історія наочно демонструє, що близькість до влади та обізнаність про регуляторний курс не гарантують захисту від ринкових ризиків. Великі інвестиційні ставки, зроблені на піку вартості активу — навіть за сприятливого політичного середовища — можуть обернутися значними збитками при будь-якому розвороті ринку.