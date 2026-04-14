Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін розкрив деталі впровадження накопичувального рівня пенсійної системи. У межах пенсійної реформи кожен працівник буде автоматично долучений до накопичувального рівня системи зі сплатою внесків, повідомляє пресслужба Міністерства.
14 квітня 2026, 14:11
В Україні планують запровадити добровільну пенсійну систему з «автозаписом»
Що відомо
Водночас за особою зберігатиметься право відмовитися від цього. У разі відмови працівник покладатиметься виключно на солідарну систему.
«Схожа концепція діє в Польщі. Загалом досвід європейських колег показує, що обовʼязкова накопичувальна система не є ефективною», — наголосив Денис Улютін.
Мінсоцполітики спільно з колегами вже опрацьовує варіанти інвестування коштів, щоб надійно захистити заощадження.
Оптимістичний план Міністерства — ухвалення відповідного законопроєкту Верховною Радою вже до кінця поточного року.
Джерело: Мінфін
