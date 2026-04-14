В Україні планують запровадити добровільну пенсійну систему з «автозаписом»

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін розкрив деталі впровадження накопичувального рівня пенсійної системи. У межах пенсійної реформи кожен працівник буде автоматично долучений до накопичувального рівня системи зі сплатою внесків, повідомляє пресслужба Міністерства.

Що відомо

Водночас за особою зберігатиметься право відмовитися від цього. У разі відмови працівник покладатиметься виключно на солідарну систему.

«Схожа концепція діє в Польщі. Загалом досвід європейських колег показує, що обовʼязкова накопичувальна система не є ефективною», — наголосив Денис Улютін.

Мінсоцполітики спільно з колегами вже опрацьовує варіанти інвестування коштів, щоб надійно захистити заощадження.

Оптимістичний план Міністерства — ухвалення відповідного законопроєкту Верховною Радою вже до кінця поточного року.