Акції Duolingo впали на 80%: чому паперам надали рейтинг «Strong Sell»

Котирування акцій освітньої платформи Duolingo (DUOL) зазнають нищівного обвалу на фондовому ринку. Зі своїх пікових значень 2025 року акції компанії знецінилися на понад 80%, а аналітичні центри присвоїли паперам найнижчий інвестиційний рейтинг «Strong Sell». Про це повідомляє Yahoo Finance із посиланням на аналіз Zacks Equity Research.

Фінансове гальмування та перехідний період

Освітня компанія, що спеціалізується на мобільних додатках для вивчення мов, втрачає довіру інвесторів через систематичне погіршення прогнозів щодо прибутку на акцію (EPS). Згідно з біржовими даними, ціна паперів зафіксувалася на позначці 93,53 долара (додавши 3,50 дол. або +3,89% за останню сесію, та піднявшись до 94,16 дол. на позабіржових торгах). Попри локальні коливання, глобальна картина виглядає вкрай песимістично: лише з початку 2026 року падіння склало близько 46%, а графіки за останній рік фіксують просідання вартості активу на 71,6%.

Негативна динаміка закріпилася після публікації останніх квартальних результатів. Керівництво Duolingo офіційно заявило про входження у «перехідну фазу», свідомо пожертвувавши короткостроковими фінансовими показниками. Платформа змінила пріоритети: замість максимізації прибутку компанія тепер робить ставку на нарощування бази користувачів та покращення умов для тих, хто навчається безкоштовно. Ставка робиться на органічне просування бренду через «сарафанне радіо».

Наслідком такого стратегічного розвороту стало різке уповільнення очікуваних темпів зростання на поточний 2026 фінансовий рік порівняно з попередніми періодами. Аналітики очікують лише помірного відновлення фінансових результатів (особливо у сегменті чистого прибутку) не раніше 2027 року. Ринок відреагував на зниження темпів зростання колишнього улюбленця високою волатильністю та панічними розпродажами, оскільки інвестори змушені жорстко переоцінювати реальну вартість бізнесу в умовах падіння маржинальності.

Принесені в жертву $50 млн, ШІ-загроза та юридичний тиск

Ще у 2025 році Duolingo демонструвала солідні результати: понад 1 млрд доларів річного доходу та 52,7 млн щоденних активних користувачів. Проте лютневі прогнози на 2026 рік відверто розчарували Волл-стріт. Компанія очікує, що зростання нових контрактів впаде до скромних 10−12%, а маржинальність скоригованого операційного прибутку (EBITDA) скоротиться з 29,5% до приблизно 25%.

Генеральний директор компанії Луїс фон Ан публічно озвучив нову мету — досягти 100 млн активних користувачів до 2028 року. Задля цього платформа знімає обмеження для безкоштовних акаунтів, фактично відмовляючись від понад 50 млн доларів короткострокової вигоди. Ситуацію ускладнює стрімкий розвиток генеративного штучного інтелекту: ринок побоюється, що нейромережі конкурентів незабаром зроблять платні підписки на класичні мовні курси рудиментом. Додатковий тиск на котирування чинять кілька юридичних перевірок з боку адвокатських контор, які розпочали розслідування за фактом можливого введення акціонерів в оману після раптового лютневого обвалу акцій.