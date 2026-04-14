Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
14 квітня 2026, 12:36

У Польщі сповільнюється зростання зарплат: які галузі виграють найбільше

Темпи зростання середньої заробітної плати в Польщі поступово уповільнюються, а сам ринок праці стає дедалі більше сегментованим залежно від галузі. Про це свідчать дані аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

Темпи зростання середньої заробітної плати в Польщі поступово уповільнюються, а сам ринок праці стає дедалі більше сегментованим залежно від галузі.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилася заробітна плата

За оцінками аналітиків (на основі даних GUS), у лютому 2026 року середня заробітна плата у бізнес-секторі Польщі зросла на 6,07% у річному вимірі та склала 9135,7 злотих брутто. У січні темпи зростання були подібними — 6,13%.

Для порівняння: у четвертому кварталі 2025 року середня зарплата в корпоративному секторі збільшилася на 7,46% рік до року, а за підсумками всього 2025 року — на 8%. Водночас у 2024 році цей показник сягав 11,8%, що свідчить про помітне зниження динаміки.

Водночас поточна статистика не повністю відображає реальні процеси на ринку праці, адже на неї впливають кілька додаткових факторів. Зокрема, з 1 січня 2026 року в Польщі було підвищено мінімальну заробітну плату на 140 злотих — до 4806 злотих брутто. Це автоматично «підтягує» і середній рівень зарплат, навіть без істотного зростання оплати праці у більш високих сегментах.

Які галузі виграють найбільше

Крім того, важливу роль відіграє зміна структури зайнятості. У низці галузей, передусім у промисловості, скорочення робочих місць відбувається переважно за рахунок низькооплачуваних позицій — простих фізичних професій. У результаті в загальній статистиці зменшується частка працівників із нижчими доходами, що «механічно» підвищує середній показник зарплати, навіть якщо реальне зростання доходів не є таким значним.

«Таким чином, частина зростання середньої заробітної плати пояснюється не лише підвищенням оплати праці, а й статистичними ефектами — зміною структури зайнятості та адміністративними рішеннями», — пояснює Олег Руденко, аналітик Gremi Personal.

Водночас галузевий аналіз демонструє, що динаміка заробітних плат стає дедалі більш диференційованою та залежить від ситуації в окремих секторах економіки.

Показовим є приклад лютого: у харчовій промисловості середні зарплати зросли лише на 3,62% у річному вимірі (до 7511,3 злотих брутто), хоча у цьому сегменті зафіксоване зростання рівня зайнятості. У той же час в автомобільній галузі ріст зарплат склав 8,75% (до 9842,5 злотих брутто), що значно перевищує середній показник по бізнес-сектору на рівні 6,07%. При цьому, якраз в автопромі відбулось одне з найбільших скорочень зайнятих працівників за рік. Тобто виробники авто та виробів до них оптимізують персонал, концентруючись на кваліфікованих ключових працівниках.

«Польський ринок праці залишається стабільним, однак його розвиток відбувається нерівномірно. Конкуренція за кваліфікованих спеціалістів зберігається на високому рівні у промисловості та технологічних секторах, що й обумовлює швидше зростання зарплат у цих галузях», — коментує Євген Кириченко, засновник Gremi Personal.

Водночас у компанії зазначають, що короткострокові прогнози залишаються невизначеними. Одним із факторів ризику є геополітична ситуація, зокрема загострення на Близькому Сході, яке може вплинути на інфляційні процеси. Протягом останнього року інфляція в Польщі стабільно знижувалася і у лютому 2026 року становила лише 2,1% у річному вимірі.

Втім, польські економісти не очікують, що можливе прискорення інфляції стане драйвером подальшого зростання зарплат. Це пояснюється тим, що паралельно в економіці спостерігається зниження рівня зайнятості, а зовнішні ризики можуть додатково стримувати ділову активність.

Таким чином, у найближчій перспективі польський ринок праці, ймовірно, розвиватиметься у двох паралельних площинах: із помірним загальним зростанням заробітних плат і водночас із поглибленням розриву між секторами, де зберігається дефіцит кадрів, і тими, де попит на робочу силу знижується.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами