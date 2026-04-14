У Польщі сповільнюється зростання зарплат: які галузі виграють найбільше

Темпи зростання середньої заробітної плати в Польщі поступово уповільнюються, а сам ринок праці стає дедалі більше сегментованим залежно від галузі. Про це свідчать дані аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

Як змінилася заробітна плата

За оцінками аналітиків (на основі даних GUS), у лютому 2026 року середня заробітна плата у бізнес-секторі Польщі зросла на 6,07% у річному вимірі та склала 9135,7 злотих брутто. У січні темпи зростання були подібними — 6,13%.

Для порівняння: у четвертому кварталі 2025 року середня зарплата в корпоративному секторі збільшилася на 7,46% рік до року, а за підсумками всього 2025 року — на 8%. Водночас у 2024 році цей показник сягав 11,8%, що свідчить про помітне зниження динаміки.

Водночас поточна статистика не повністю відображає реальні процеси на ринку праці, адже на неї впливають кілька додаткових факторів. Зокрема, з 1 січня 2026 року в Польщі було підвищено мінімальну заробітну плату на 140 злотих — до 4806 злотих брутто. Це автоматично «підтягує» і середній рівень зарплат, навіть без істотного зростання оплати праці у більш високих сегментах.

Які галузі виграють найбільше

Крім того, важливу роль відіграє зміна структури зайнятості. У низці галузей, передусім у промисловості, скорочення робочих місць відбувається переважно за рахунок низькооплачуваних позицій — простих фізичних професій. У результаті в загальній статистиці зменшується частка працівників із нижчими доходами, що «механічно» підвищує середній показник зарплати, навіть якщо реальне зростання доходів не є таким значним.

«Таким чином, частина зростання середньої заробітної плати пояснюється не лише підвищенням оплати праці, а й статистичними ефектами — зміною структури зайнятості та адміністративними рішеннями», — пояснює Олег Руденко, аналітик Gremi Personal.

Водночас галузевий аналіз демонструє, що динаміка заробітних плат стає дедалі більш диференційованою та залежить від ситуації в окремих секторах економіки.

Показовим є приклад лютого: у харчовій промисловості середні зарплати зросли лише на 3,62% у річному вимірі (до 7511,3 злотих брутто), хоча у цьому сегменті зафіксоване зростання рівня зайнятості. У той же час в автомобільній галузі ріст зарплат склав 8,75% (до 9842,5 злотих брутто), що значно перевищує середній показник по бізнес-сектору на рівні 6,07%. При цьому, якраз в автопромі відбулось одне з найбільших скорочень зайнятих працівників за рік. Тобто виробники авто та виробів до них оптимізують персонал, концентруючись на кваліфікованих ключових працівниках.

«Польський ринок праці залишається стабільним, однак його розвиток відбувається нерівномірно. Конкуренція за кваліфікованих спеціалістів зберігається на високому рівні у промисловості та технологічних секторах, що й обумовлює швидше зростання зарплат у цих галузях», — коментує Євген Кириченко, засновник Gremi Personal.

Водночас у компанії зазначають, що короткострокові прогнози залишаються невизначеними. Одним із факторів ризику є геополітична ситуація, зокрема загострення на Близькому Сході, яке може вплинути на інфляційні процеси. Протягом останнього року інфляція в Польщі стабільно знижувалася і у лютому 2026 року становила лише 2,1% у річному вимірі.

Втім, польські економісти не очікують, що можливе прискорення інфляції стане драйвером подальшого зростання зарплат. Це пояснюється тим, що паралельно в економіці спостерігається зниження рівня зайнятості, а зовнішні ризики можуть додатково стримувати ділову активність.

Таким чином, у найближчій перспективі польський ринок праці, ймовірно, розвиватиметься у двох паралельних площинах: із помірним загальним зростанням заробітних плат і водночас із поглибленням розриву між секторами, де зберігається дефіцит кадрів, і тими, де попит на робочу силу знижується.