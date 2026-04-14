З 4 травня українці в Польщі зможуть подавати заяви на карту CUKR

З 27 квітня 2026 року почне працювати портал MOS. Заяви на отримання карти CUKR можна буде складати з 4 травня 2026 року. Про це пише Inpoland.net.pl.

Що відомо

Відповідно до повідомлень міністра внутрішніх справ та адміністрації Марчіна Кервінського, з 27 квітня почне працювати сервіс MOS, через який буде проводитися електронна подача заяв на отримання дозволу на тимчасове проживання, дозволу на постійне проживання, дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС. З цієї дати заяви на дозволи на тимчасове проживання в Польщі прийматимуться виключно онлайн.

Також очільник МВСіА зазначив, що одання заяв на отримання карти перебування з позначкою «Раніше мав тимчасовий захист» (Poprzednio posiadacz ochrony czasowej) — карти CUKR — стартує з 4 травня 2026 року.

В Управлінні у справах іноземців рекомендують іноземцям, чиє легальне перебування закінчується до 27 квітня 2026 року, та приблизно за два тижні після цієї дати, не зволікати з поданням заяви на отримання дозволу на проживання в Польщі та подати її в паперовому вигляді якомога швидше.

Паперова заява має бути отримана воєводським управлінням до запуску нового порталу MOS, тобто найпізніше 26 квітня 2026 року. Якщо заява буде отримана після цього терміну, вона не буде опрацьована — дата відправлення поштою не враховуватиметься.

Громадяни України, які мають PESEL UKR можуть подавати заяви на отримання карти CUKR з 4 травня 2026 року. Ці заяви також подаватимуться виключно в електронному вигляді через сервіс MOS.