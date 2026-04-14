У країнах, що розвиваються, 800 млн людей залишаться без роботи — Світовий банк

Через 10−15 років 1,2 млрд жителів країн, що розвиваються, досягнуть працездатного віку. До цього моменту економіки цих країн зможуть створити лише 400 млн робочих місць; таким чином, близько 800 млн осіб залишаться без роботи. Про це заявив президент Світового банку Аджай Банга — його слова передає Reuters.

Банга визнає, що зараз зосередитися на вирішенні довгострокових проблем складно на тлі низки короткострокових криз, починаючи з пандемії COVID-19 і закінчуючи війною на Близькому Сході.

Проте голова Світового банку стверджує, що паралельно із боротьбою з наслідками цих шоків необхідно вирішувати стратегічні завдання, зокрема створення робочих місць. «Ми повинні вміти робити кілька речей одночасно», — зазначив він.

Керівний орган Світового банку — Комітет з розвитку — планує працювати з країнами, що розвиваються, над покращенням інвестиційного клімату та створенням робочих місць.

Співпраця стосуватиметься прозорості процедур, боротьби з корупцією, реформування трудового та земельного законодавства, зняття бар'єрів для відкриття бізнесу, логістики та торговельних обмежень.

«Проблема в тому, що ми не можемо впоратися самотужки. Потрібно запустити процес, який набиратиме масштаб, щоб наблизитися до цієї величезної цифри — 800 млн робочих місць», — сказав Банга.