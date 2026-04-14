Влада Німеччини намагається зупинити зростання цін на пальне: тимчасово знизить податок

Правляча коаліція Німеччини оголосила тимчасове зниження енергетичного податку з метою пом'якшення зростання цін на автомобільне паливо. Про це повідомили в Берліні у понеділок, 13 квітня, представники правлячих Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), пише DW.

Боротьба з високими цінами

Глава ХСС Маркус Зедер зазначив, що коаліції важливо пом'якшити зростання цін на пальне, яке для багатьох стало «нестерпним».«Хоча війну в Ірані ведемо не ми, вона є нашою проблемою», — заявив він.

Як зміниться податок на пальне

Податок на дизель і бензин знизять приблизно на 17 центів за кожен літр терміном на два місяці, Міністерка праці Бербель Бас повідомила, що загальний обсяг податкових пільг на автомобільне паливо для споживачів і підприємств становитиме близько 1,6 мільярда євро.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що цей захід швидко поліпшить ситуацію автомобілістів і компаній, які страждають від різкого зростання цін в останні тижні.

Як змінилися ціни на паливо

Ціни на автомобільне паливо в багатьох країнах світу, включаючи Німеччину, значно зросли з початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка призвела до припинення морського експорту нафти через Ормузьку протоку.

Уряд ФРН уже вживав заходів щодо пом'якшення зростання цін, але, як зазначає німецьке інформаційне агентство dpa, очікуваного ефекту вони не принесли.

Тим часом ціни на нафту 13 квітня знову піднялися після оголошення президентом США Дональдом Трампом блокування іранських морських портів.