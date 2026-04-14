Національний банк України для підвищення рівня стабільності та надійності платіжної інфраструктури актуалізував порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
14 квітня 2026, 8:00
Нові правила від НБУ: як зміниться контроль за платіжною інфраструктурою
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що змінив НБУ
- виключив норми щодо оверсайта надавачів платіжних послуг, включаючи емітентів електронних грошей, які не є суб'єктами платіжних систем;
- розширив перелік організаційних та технічних заходів стосовно забезпечення безперервності діяльності для всіх об'єктів оверсайта;
- посилив вимоги щодо управління ризиками третіх сторін, зокрема виключив право технологічного оператора платіжних послуг передавати виконання функцій іншому технологічному оператору платіжних послуг;
- оновив порядок визначення важливості платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг;
- удосконалив підходи з оцінювання платіжної інфраструктури;
- актуалізував термінологію відповідно до законодавства з питань захисту інформації, електронних комунікацій.
Зазначені зміни набираютьа чинності з 14 квітня 2026 року.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі