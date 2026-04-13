«ШІ скоротить робочий тиждень до 3 днів» — CEO Zoom

За п'ять років традиційний п'ятиденний графік роботи може відійти у минуле, скоротившись до трьох днів завдяки впровадженню штучного інтелекту. Керівники глобальних корпорацій запевняють, що цифрові помічники повністю візьмуть на себе рутинні завдання на кшталт листування та нарад, звільнивши людям час для особистого життя. Про це заявив Генеральний директор комунікаційної платформи Zoom Ерік Юань в інтерв'ю Fortune.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Цифрові клони замість офісних працівників

Юань відкрито заявляє, що ненавидить п'ятиденний робочий тиждень. За його прогнозами, вже найближчим часом потреба працювати у звичному режимі просто зникне. Головним драйвером таких змін стане масове використання «цифрових агентів». За задумом очільника компанії, ШІ-алгоритми будуть здатні самостійно генерувати звіти, вести ділове листування та навіть бути присутніми на віртуальних зустрічах у вигляді цифрових аватарів. Співробітникам нібито залишаться лише стратегічні завдання та безпосереднє прийняття важливих рішень.

Волл-стріт та Кремнієва долина: синхронні обіцянки

Подібну риторику просування скороченого графіка активно підтримують ключові гравці фінансового та технологічного секторів. Генеральний директор банку JPMorgan Chase Джеймі Даймон також прогнозує, що завдяки стрімкій автоматизації наступне покоління працівників перейде на 3,5-денний робочий тиждень, що, на його думку, покращить якість життя та зменшить вигорання.

Синхронно з банкірами діє і голова компанії OpenAI Сем Альтман. Розробники нейромереж пішли ще далі: у недавньому програмному документі вони прямо закликають бізнес та уряди вже зараз розпочинати пілотні проєкти з переходу на 32-годинний (чотириденний) робочий тиждень. Це позиціонується як інструмент адаптації ринку праці до настання «Епохи Інтелекту» зі збереженням рівня загальної продуктивності.