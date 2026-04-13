13 квітня 2026, 18:05

У monobank підбили підсумки яєчної «битви»

У застосунку monobank завершилася великодня мінігра, під час якої клієнти сумарно витратили понад два місяці екранного часу на механічне трясіння смартфонів. Результатом інтерактиву став збір понад 8,2 мільйона гривень на безпілотники та розіграш техніки Apple. Про це повідомляє співзасновник установи Олег Гороховський 13 квітня.

Статистика активності та розподіл призів

За офіційними даними, до віртуального биття крашанок долучилися 290 393 користувачі. Спільними зусиллями вони розбили майже мільйон цифрових яєць. Завдяки ігровій механіці та залученню аудиторії на закупівлю дронів було закумульовано рівно 8 298 355 грн.

Головний приз здобула клієнтка Софія Р. За перше місце їй обіцяно титул володарки «найпотужнішого яйця», пам'ятний кубок, iPhone та святковий кошик із засекреченим вмістом. Другу та третю позиції посіли Микола Ф. та Святослав Ф., які також отримають телефони і подарункові набори.

Як банківська гейміфікація капіталізує увагу

Гейміфікація є одним із найдешевших інструментів необанків для утримання аудиторії. За даними профільних маркетингових ресурсів, замість багатомільйонних бюджетів на пряму рекламу, фінансові установи використовують ситуативні ігри для штучного збільшення частоти відкривання застосунку та тривалості сесій.

У випадку з великодньою акцією, яка тривала 11−12 квітня, банк не лише отримав безкоштовне вірусне поширення в соцмережах, а й стимулював прямі грошові перекази.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
