Курс валют: банки, НБУ, обмінники

Євро зросло на міжбанку у понеділок, 13 квітня, на 17−18 копійок, а долар на 8−10 копійок. Про це свідчать дані торгів.
13 квітня 2026, 17:37
|
Відкриття 13 квітня
|
Закриття 13 квітня
|
Зміни
|
43,45/43,48
|
43,53/43,58
|
8/10
|
50,79/50,82
|
50,96/51,00
|
17/18
Офіційний курс на вівторок, 14 квітня: долар — 43,44 грн, євро — 50,75 грн.
Середній курс у банках: 43,25−43,73 грн/долар, 50,60−51,25 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,50−43,65, євро — 50,9.0−51,10 грн.
Джерело: Мінфін
