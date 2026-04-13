13 квітня 2026, 16:51

Інсайдери рекордними темпами скуповують акції технокомпаній

Топменеджмент американських технологічних гігантів розпочав наймасштабнішу за останні півтора десятиліття скупку акцій власних компаній. Показники інсайдерських угод у цьому секторі сягнули історичних максимумів, сигналізуючи про різку зміну поведінки корпоративних еліт на фондовому ринку після нещодавніх корекцій.

Аномалія на графіках

Згідно з інструментами аналітики Sentimentrader (базується на цифрах Bloomberg), графік, що охоплює період із 30 березня 2010 року до 6 квітня 2026 року, демонструє безпрецедентний сплеск. Показник корпоративних інсайдерських купівель для біржового фонду Technology Select Sector SPDR Fund (Corporate Insider Buys — XLK) досяг позначки 26. Це найвищий рівень за останні 15 років.

XLK — це ключовий фонд, який відстежує провідні технологічні компанії зі списку S&P 500. Простими словами: генеральні директори, фінансові керівники та члени рад директорів цих корпорацій зараз агресивно використовують власні кошти для купівлі акцій свого ж бізнесу на відкритому ринку. Подібної інтенсивності не спостерігалося з часів посткризового відновлення світової економіки.

Сигнал до зростання чи опортуністична гра?

Традиційна фінансова догма стверджує, що інсайдери продають акції з багатьох причин (потреба в готівці, податки, диверсифікація), але купують лише з однієї — вони очікують подальшого зростання ціни. Утім, сліпо довіряти цьому правилу не варто, адже ринок далекий від ідеальної прозорості.

Варто пам'ятати, що ці ж самі корпоративні керівники масово розпродували свої пакети акцій на абсолютних піках 2024−2025 років, фіксуючи багатомільярдні надприбутки та посилаючись на потребу «перебалансування портфелів». Теперішня купівельна активність може бути не стільки непохитною вірою у фундаментальну стійкість бізнесу, скільки банальним опортунізмом. Після того, як технологічний сектор дещо просів на початку 2026 року, інсайдери просто відкуповують активи з тимчасовою знижкою, граючи на волатильності, яку вони ж частково і створюють.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
