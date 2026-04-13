Форекс і крипто прогноз на 13 — 17 квітня 2026 року

Минулий тиждень пройшов під впливом інфляційних і виробничих даних, а також змін у геополітичному фоні. Публікації підтвердили збереження помірної економічної активності та стійкого інфляційного тиску, не давши ринку чіткого сигналу на пом’якшення політики ФРС. У результаті, як зазначають аналітики XFINE , очікування тривалого періоду високих ставок збереглися. Водночас певне послаблення напруженості в районі Ормузької протоки призвело до зниження цін на нафту, що чинить тиск на долар . На цьому тлі зберігся попит на захисні активи, що підтримало зростання золота та надало підтримку біткоїну.

EUR/USD

Пара EUR/USD завершила п’ятницю на позначці 1.1725, впевнено вийшовши із зони 1.1600−1.1620, яка в попередні тижні виступала важливим опором. Динаміка тижня вказала на прискорену переоцінку долара в бік ослаблення. Тепер найближчий опір зміщується до 1.1765−1.1830. У разі продовження зростання наступною ціллю може стати район 1.1900−1.1930. Найближча підтримка знаходиться на 1.1670−1.1680, далі — в зоні 1.1600−1.1620. Поки ціна утримується вище цієї області, базовий сценарій за парою залишається нейтрально-висхідним.

Біткоїн (BTC/USD)

Біткоїн завершив тиждень на позначці 73,380. З початку квітня ринок відновився від зони 65,700, однак стійкого виходу з широкого бокового діапазону, як і раніше, не відбулося. Найближчий опір тепер знаходиться на 73,900−74,000. Лише закріплення вище цієї зони дозволить говорити про рух до 76,000 і далі до 80,000. Підтримка розташована на 68,800−70,000, далі на 65,500−66,500. Поки BTC/USD залишається нижче 74,000, зберігається нейтральний сценарій з ведмежим ухилом у межах бокової динаміки.

Нафта Brent

Brent закрила тиждень на рівні 95.20 доларів за барель. Після різкого падіння 08 квітня до 90.40 ринок частково стабілізувався, однак область 97.00−98.00 поки не повернута. Найближчий опір тепер розташований на 97.00−98.00, далі — 100.00. Підтримка знаходиться на 94.00, далі — 92.20−92.80 і 88.80. Поки ціна залишається нижче 97.00−98.00, сценарій для Brent виглядає нейтрально-ведмежим. Нестабільність на Близькому Сході продовжує підтримувати високу волатильність. Тому, вважають у XFINE, в поточних умовах пріоритет слід віддавати геополітичній складовій, тоді як технічний аналіз відходить на другий план.

Золото (XAU/USD)

Золото завершило тиждень на рівні 4,750 доларів за унцію. Після зростання до 4,857 ринок перейшов до корекції, але зумів утриматися в зоні 4,750−4,800. Найближчий опір розташований на 4,800−4,850, далі — 5,000. Підтримка знаходиться на 4,650−4,685, далі 4,525−4,550, 4,350−4,400. Поки ціна залишається вище 4,650−4,685, сценарій залишається нейтрально-висхідним, хоча після сильного зростання в останні три тижні ринок виглядає перегрітим.

Ключові події та базові сценарії тижня

Наступного тижня увага ринку знову зміститься до інфляційних і споживчих даних. 14 квітня у США вийдуть PPI і Core PPI (індекси цін виробників), які можуть вплинути на очікування щодо подальшої політики ФРС. 15 квітня будуть опубліковані дані щодо запасів сирої нафти у США. 16 квітня — індекс споживчих цін (CPI) в єврозоні, ВВП Китаю та Великої Британії, а також первинні заявки на допомогу з безробіття у США. Ці публікації можуть задати тон долару, євро та сировинним ринкам у другій половині тижня.

Базові сценарії, на думку аналітиків XFINE, виглядають наступним чином: EUR/USD — нейтрально-висхідний, поки ціна вище 1.1600−1.1620. BTC/USD — нейтральний з ведмежим ухилом у межах бокової динаміки, поки ціна нижче 74,000. Brent — нейтрально-ведмежий нижче 97.00−98.00. XAU/USD — нейтрально-висхідний вище 4,650−4,685.

Аналітичний відділ XFINE