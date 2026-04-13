Минулий тиждень пройшов під впливом інфляційних і виробничих даних, а також змін у геополітичному фоні. Публікації підтвердили збереження помірної економічної активності та стійкого інфляційного тиску, не давши ринку чіткого сигналу на пом’якшення політики ФРС. У результаті, як зазначають аналітики XFINE, очікування тривалого періоду високих ставок збереглися. Водночас певне послаблення напруженості в районі Ормузької протоки призвело до зниження цін на нафту, що чинить тиск на долар. На цьому тлі зберігся попит на захисні активи, що підтримало зростання золота та надало підтримку біткоїну.
Форекс і крипто прогноз на 13 — 17 квітня 2026 року
EUR/USD
Пара EUR/USD завершила п’ятницю на позначці 1.1725, впевнено вийшовши із зони 1.1600−1.1620, яка в попередні тижні виступала важливим опором. Динаміка тижня вказала на прискорену переоцінку долара в бік ослаблення. Тепер найближчий опір зміщується до 1.1765−1.1830. У разі продовження зростання наступною ціллю може стати район 1.1900−1.1930. Найближча підтримка знаходиться на 1.1670−1.1680, далі — в зоні 1.1600−1.1620. Поки ціна утримується вище цієї області, базовий сценарій за парою залишається нейтрально-висхідним.
Біткоїн (BTC/USD)
Біткоїн завершив тиждень на позначці 73,380. З початку квітня ринок відновився від зони 65,700, однак стійкого виходу з широкого бокового діапазону, як і раніше, не відбулося. Найближчий опір тепер знаходиться на 73,900−74,000. Лише закріплення вище цієї зони дозволить говорити про рух до 76,000 і далі до 80,000. Підтримка розташована на 68,800−70,000, далі на 65,500−66,500. Поки BTC/USD залишається нижче 74,000, зберігається нейтральний сценарій з ведмежим ухилом у межах бокової динаміки.
Нафта Brent
Brent закрила тиждень на рівні 95.20 доларів за барель. Після різкого падіння 08 квітня до 90.40 ринок частково стабілізувався, однак область 97.00−98.00 поки не повернута. Найближчий опір тепер розташований на 97.00−98.00, далі — 100.00. Підтримка знаходиться на 94.00, далі — 92.20−92.80 і 88.80. Поки ціна залишається нижче 97.00−98.00, сценарій для Brent виглядає нейтрально-ведмежим. Нестабільність на Близькому Сході продовжує підтримувати високу волатильність. Тому, вважають у XFINE, в поточних умовах пріоритет слід віддавати геополітичній складовій, тоді як технічний аналіз відходить на другий план.
Золото (XAU/USD)
Золото завершило тиждень на рівні 4,750 доларів за унцію. Після зростання до 4,857 ринок перейшов до корекції, але зумів утриматися в зоні 4,750−4,800. Найближчий опір розташований на 4,800−4,850, далі — 5,000. Підтримка знаходиться на 4,650−4,685, далі 4,525−4,550, 4,350−4,400. Поки ціна залишається вище 4,650−4,685, сценарій залишається нейтрально-висхідним, хоча після сильного зростання в останні три тижні ринок виглядає перегрітим.
Ключові події та базові сценарії тижня
Наступного тижня увага ринку знову зміститься до інфляційних і споживчих даних. 14 квітня у США вийдуть PPI і Core PPI (індекси цін виробників), які можуть вплинути на очікування щодо подальшої політики ФРС. 15 квітня будуть опубліковані дані щодо запасів сирої нафти у США. 16 квітня — індекс споживчих цін (CPI) в єврозоні, ВВП Китаю та Великої Британії, а також первинні заявки на допомогу з безробіття у США. Ці публікації можуть задати тон долару, євро та сировинним ринкам у другій половині тижня.
Базові сценарії, на думку аналітиків XFINE, виглядають наступним чином: EUR/USD — нейтрально-висхідний, поки ціна вище 1.1600−1.1620. BTC/USD — нейтральний з ведмежим ухилом у межах бокової динаміки, поки ціна нижче 74,000. Brent — нейтрально-ведмежий нижче 97.00−98.00. XAU/USD — нейтрально-висхідний вище 4,650−4,685.
Коментарі