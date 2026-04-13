Через наявність депозиту в банку ВПО можуть позбавити виплат: Пенсійний фонд назвав «небезпечну» суму вкладу

Право на отримання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) залежить не лише від статусу, а й від фінансового стану родини. Зокрема, виплату можуть не призначити, якщо на депозитних рахунках заявника або членів його сім'ї є понад 100 тис. грн. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Через що можуть позбавити виплат

Відповідно до чинного порядку, під час розгляду заяви враховується загальна сума коштів на банківських депозитах уповноваженої особи та її родини. Якщо вона перевищує встановлений поріг, допомога на проживання не призначається.

Склад сім'ї визначається на дату подання заяви. Водночас перевірка наявності коштів здійснюється станом на перше число місяця, з якого призначається допомога, а також на перше число кожного місяця, коли виплата вже нараховується.

Таким чином, право на допомогу зберігається лише за умови відповідності всім критеріям, визначеним урядовою постановою.