В Україні збираються змінити систему нарахування комунальних платежів. Новий законопроєкт уже зареєстрований. Він орієнтується на стандарти ЄС щодо обліку і прозорості, а також має на меті змінити підходи до формування платіжок для багатоквартирних будинків. Зокрема, у частині розподілу теплової енергії, пише mc.today.
В Україні хочуть змінити підхід до нарахування плати за тепло
Що відомо
Законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» зареєстрували 3 квітня. Документ передбачає забезпечення справедливого розподілу комунальних послуг.
«Минулої зими ми всі відчули, наскільки крихким є наше житлово-комунальне господарство. Десятиліттями сфера була недофінансована. Труби старі, котельні старі, втрати тепла — колосальні. На модернізацію потрібні мільярди. Ще одна велика проблема — заплутані тарифи. Вони занижені, але несправедливі одночасно. Вони здаються низькими, але насправді ми все одно платимо за них повну ціну, просто не прямо», — написав у Facebook один з ініціаторів законопроєкту народний депутат Олексій Мовчан.
Що пропонує законопроєкт
Новий законопроєкт пропонує переглянути саму систему нарахування:
- якщо у квартирі встановлено лічильники тепла, то комунальні сплачуватимуться винятково за фактичним споживанням;
- якщо лічильників немає, плату нараховуватимуть відповідно до площі помешкання;
- власники квартир, обладнаних системами індивідуального опалення, платитимуть лише за тепло, яке йде від транзитних труб, що проходять через їхні помешкання;
- якщо в місцях загального користування, як-от під'їзди, коридори, підвали опалення немає, плату за нього не нараховуватимуть;
- нарешті, витрати на обслуговування внутрішніх систем гарячого водопостачання увійдуть безпосередньо в тариф.
быть вынесено за рамки тарифа на тепловую энергию, ссылаясь на практику Европы.
Теперь техобслуживание планируют внести в тариф и опять ссылаются на ЕС.
С таким подходом тарифы вырастут на большие суммы, чем сейчас платим за ТО.