13 квітня 2026, 12:46

В Україні хочуть змінити підхід до нарахування плати за тепло

В Україні збираються змінити систему нарахування комунальних платежів. Новий законопроєкт уже зареєстрований. Він орієнтується на стандарти ЄС щодо обліку і прозорості, а також має на меті змінити підходи до формування платіжок для багатоквартирних будинків. Зокрема, у частині розподілу теплової енергії, пише mc.today.

В Україні збираються змінити систему нарахування комунальних платежів.

Що відомо

Законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» зареєстрували 3 квітня. Документ передбачає забезпечення справедливого розподілу комунальних послуг.

«Минулої зими ми всі відчули, наскільки крихким є наше житлово-комунальне господарство. Десятиліттями сфера була недофінансована. Труби старі, котельні старі, втрати тепла — колосальні. На модернізацію потрібні мільярди. Ще одна велика проблема — заплутані тарифи. Вони занижені, але несправедливі одночасно. Вони здаються низькими, але насправді ми все одно платимо за них повну ціну, просто не прямо», — написав у Facebook один з ініціаторів законопроєкту народний депутат Олексій Мовчан.

Що пропонує законопроєкт

Новий законопроєкт пропонує переглянути саму систему нарахування:

  • якщо у квартирі встановлено лічильники тепла, то комунальні сплачуватимуться винятково за фактичним споживанням;
  • якщо лічильників немає, плату нараховуватимуть відповідно до площі помешкання;
  • власники квартир, обладнаних системами індивідуального опалення, платитимуть лише за тепло, яке йде від транзитних труб, що проходять через їхні помешкання;
  • якщо в місцях загального користування, як-от під'їзди, коридори, підвали опалення немає, плату за нього не нараховуватимуть;
  • нарешті, витрати на обслуговування внутрішніх систем гарячого водопостачання увійдуть безпосередньо в тариф.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

Qwerty1999
Qwerty1999
13 квітня 2026, 13:25
Раньше долго и нудно доказывали, что абонплата и техобслуживание должно
быть вынесено за рамки тарифа на тепловую энергию, ссылаясь на практику Европы.

Теперь техобслуживание планируют внести в тариф и опять ссылаются на ЕС.

С таким подходом тарифы вырастут на большие суммы, чем сейчас платим за ТО.
RobinG
RobinG
13 квітня 2026, 13:58
Конечно вырастут, это же практика Европы. Интересно, а в Европе на практику кого ссылаются?
kadaad1988
kadaad1988
13 квітня 2026, 15:03
Очередной мутный закон для поднятия тарифов!
