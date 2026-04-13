ІТ-гіганти України заробили 54,7 млрд грн: що змінилося за рік

54,67 млрд грн доходу отримала десятка найбільших ІТ-компаній Індексу Опендатаботу 2026 . Це на 3% менше, ніж роком раніше. Попри це, «вхідний квиток» до топ-10 майже не змінився: якщо у 2025 році він становив 2,6 млрд грн, то у 2026-му — 2,69 млрд грн.

Трійка лідерів

Трійка лідерів залишилась незмінною. Перше місце традиційно посідає Глобаллоджик Україна (GlobalLogic). Торік компанія втратила 7% доходу, однак змогла збільшити прибуток на 15% — до 748 млн грн. У компанії наголошують, що стабільність бізнесу підтримує, зокрема, і системна соціальна відповідальність.

Друге та третє місця поділили між собою компанії групи Epam. Епам Системз знизила дохід на 10% — до 10,22 млрд грн, тоді як Епам діджитал, навпаки, зросла до 9,24 млрд грн. Разом вони сформували 19,46 млрд грн доходу — це 36% від загального обсягу десятки. Водночас сумарний прибуток двох компаній скоротився до 1,78 млрд грн.

Четверту позицію вже третій рік поспіль утримує Люксофт Солюшнс (Luxoft). Дохід компанії також зменшився на 11% та склав 4,85 млрд грн, а прибуток скоротився на 16%, до 220 млн грн.

Компанія Кілобайт1024 — новачок рейтингу, який одразу увірвався на п’яте місце. Дохід компанії зріс удвічі — до 4,41 млрд грн, а прибуток сягнув рекордних для десятки кращих 2,49 млрд грн. Фактично компанія замінила у рейтингу Фінтех бенд — бізнес тих самих власників, Олега Гороховського та Михайла Рогальського, який за рік втратив понад половину доходу. У такому успіху компанія вбачає три причини: стале зростання бізнесу, міжнародні інвестиції та впровадження ШІ.