13 квітня 2026, 11:16

Кожна друга чашка — контрабанда: як тіньовий ринок кави «з’їдає» 7 млрд грн

В Україні значна частина ринку кави перебуває в тіні, що призводить до мільярдних втрат державного бюджету. За оцінками, щорічне споживання кави українцями становить від 85 до 105 тисяч тонн, тоді як офіційно імпортується лише близько 49 тисяч тонн, написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

В Україні значна частина ринку кави перебуває в тіні, що призводить до мільярдних втрат державного бюджету.

Нелегальні схеми

Такий розрив пояснюється масштабними схемами нелегального ввезення продукції. Серед найпоширеніших — контрабанда без митного оформлення, заниження ваги та вартості при декларуванні, ввезення кави під виглядом гуманітарної допомоги, а також підпільне обсмаження та реалізація підробок під виглядом відомих брендів.

Експерти зазначають, що внаслідок таких практик державний бюджет щороку недоотримує близько 7 млрд грн. Водночас тіньовий сегмент настільки великий, що, за неофіційними оцінками, кожна друга чашка кави, яку споживають українці — як у кав’ярнях, так і вдома — може походити з нелегального ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

Exba
Exba
13 квітня 2026, 11:25
Как-то видел в супермаркете в Варшаве лаваццу украинской фасовки по цене, ниже чем в Украине
Перший Потужний
Перший Потужний
13 квітня 2026, 13:53
Та половина продуктів в Європі за цінами України, тільки є різниця в зп між ЄС і Україною, це вже всі кажуть))
kadaad1988
kadaad1988
13 квітня 2026, 15:04
В Англии цены на многие продукты уже ниже , чем в Украине, особенно с реальными скидками до 80%, а не с нашими -10%.
Aktair1
Aktair1
13 квітня 2026, 11:33
Лідер контрабанди і фальсифікації кави, це Львів
EconomistPetya
EconomistPetya
13 квітня 2026, 11:44
После нашей победы будем выращивать кофе в Крыму.

За контрабанду и спекулянство нужна вышка с конфискацией, тогда у нечистых на руку госслужащих и тех барыг которые наживаются на простых людях, не будет соблазна обманывать Страну.
1долар= 1долару
1долар= 1долару
13 квітня 2026, 11:46
Гетманцев підгледів, скільки у спальні пересічного випивається ранкової кафффи… це вуайеризм, одначе.
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 квітня 2026, 12:54
#
Я как очень «давний» кофеман, могу сказать одно, что у нас (в широком доступе) отсутствует информация о принятых в мире нормах и классификации самого кофе и стандартов — по вкусу, зоны выращивания. размеру зерна, содержанию кофеина, содержания зерен с дефектом.
По факту -был на нескольких фасовочных центрах на территории ЕС, (покупал для себя зерна). Ну и видел как идет отбор зерен.
Так что, то что нам завозят «челноками» (бусами) это далеко (по качеству) кофе даже не «еxchange grade» Это просто прожаренный «отсев не в размере» но упакованный в красивую (условно) упаковку.
Поэтому, считаю, что отсутствие строгих норм для импорта кофе, отсутствие постоянного лабораторного анализа (на таможенных терминалах) и привело к такому явлению.
Ну и для продавца, как я наблюдаю, утром. спешащие на работу люди выпьют любой «раствор», главное с запахом кофе.
Evie Walsh
Evie Walsh
13 квітня 2026, 13:14
Теневой рынок… С такими налогами для предпринимателей,скоро весь рынок станет теневым. Чему удивляться
Перший Потужний
Перший Потужний
13 квітня 2026, 13:52
Скоро тіней не буде, потужна перемога і штурми посадок тільки будуть!
Перший Потужний
Перший Потужний
13 квітня 2026, 13:51
#
@Кожна друга чашка — контрабанда: як тіньовий ринок кави «з'їдає» 7 млрд грн

А скільки мільярдів тіновий ринок маршрутчиків?))
kadaad1988
kadaad1988
13 квітня 2026, 15:05
Руководителей таможни меняют как перчатки, видимо только для того, что бы новый напаковался и ушел на покой.
