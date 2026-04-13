В Україні значна частина ринку кави перебуває в тіні, що призводить до мільярдних втрат державного бюджету. За оцінками, щорічне споживання кави українцями становить від 85 до 105 тисяч тонн, тоді як офіційно імпортується лише близько 49 тисяч тонн, написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.
13 квітня 2026, 11:16
Кожна друга чашка — контрабанда: як тіньовий ринок кави «з’їдає» 7 млрд грн
Нелегальні схеми
Такий розрив пояснюється масштабними схемами нелегального ввезення продукції. Серед найпоширеніших — контрабанда без митного оформлення, заниження ваги та вартості при декларуванні, ввезення кави під виглядом гуманітарної допомоги, а також підпільне обсмаження та реалізація підробок під виглядом відомих брендів.
Експерти зазначають, що внаслідок таких практик державний бюджет щороку недоотримує близько 7 млрд грн. Водночас тіньовий сегмент настільки великий, що, за неофіційними оцінками, кожна друга чашка кави, яку споживають українці — як у кав’ярнях, так і вдома — може походити з нелегального ринку.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 11
За контрабанду и спекулянство нужна вышка с конфискацией, тогда у нечистых на руку госслужащих и тех барыг которые наживаются на простых людях, не будет соблазна обманывать Страну.
По факту -был на нескольких фасовочных центрах на территории ЕС, (покупал для себя зерна). Ну и видел как идет отбор зерен.
Так что, то что нам завозят «челноками» (бусами) это далеко (по качеству) кофе даже не «еxchange grade» Это просто прожаренный «отсев не в размере» но упакованный в красивую (условно) упаковку.
Поэтому, считаю, что отсутствие строгих норм для импорта кофе, отсутствие постоянного лабораторного анализа (на таможенных терминалах) и привело к такому явлению.
Ну и для продавца, как я наблюдаю, утром. спешащие на работу люди выпьют любой «раствор», главное с запахом кофе.
А скільки мільярдів тіновий ринок маршрутчиків?))