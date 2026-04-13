Кожна друга чашка — контрабанда: як тіньовий ринок кави «з’їдає» 7 млрд грн

В Україні значна частина ринку кави перебуває в тіні, що призводить до мільярдних втрат державного бюджету. За оцінками, щорічне споживання кави українцями становить від 85 до 105 тисяч тонн, тоді як офіційно імпортується лише близько 49 тисяч тонн, написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

Нелегальні схеми

Такий розрив пояснюється масштабними схемами нелегального ввезення продукції. Серед найпоширеніших — контрабанда без митного оформлення, заниження ваги та вартості при декларуванні, ввезення кави під виглядом гуманітарної допомоги, а також підпільне обсмаження та реалізація підробок під виглядом відомих брендів.

Експерти зазначають, що внаслідок таких практик державний бюджет щороку недоотримує близько 7 млрд грн. Водночас тіньовий сегмент настільки великий, що, за неофіційними оцінками, кожна друга чашка кави, яку споживають українці — як у кав’ярнях, так і вдома — може походити з нелегального ринку.