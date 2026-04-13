У минулому місяці український автопарк поповнили 2021 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно березня минулого року попит на електромобілі впав на 63%, а у порівнянні з лютим 2026 року зріс на 88%, повідомляє Укравтопром.
13 квітня 2026, 10:13
Попит на електромобілі в Україні обвалився на 63% за рік
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Яка кількість зареєстрованих авто
Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 1910 шт. (нових — 227 шт., уживаних — 1683 шт.). Серед 111 од. комерційних електромобілів новими були тільки 15 авто.
Топ-5 нових електромобілів місяця
- BYD Leopard 3 — 34 од.;
- ZEEKR 001 — 30 од.;
- BYD Sea Lion 06 — 30 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 21 од.;
- VOLKSWAGEN iD.4 — 19 од.
Топ-5 вживаних електромобілів
- NISSAN Leaf — 226 од.;
- TESLA Model Y — 212 од.;
- TESLA Model 3 — 210 од.;
- RENAULT Zoe — 101 од.;
- KIA Niro — 100 од.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 24 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі