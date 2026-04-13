13 квітня 2026, 8:00

Графіки відключення електроенергії повертаються: в чому причина

У квітні 2026 року в Україні знову почали застосовуватися обмеження електроспоживання. Зокрема, оператор системи передачі НЕК «Укренерго» запроваджує графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для побутових споживачів. Про це пише ExPro.

У квітні 2026 року в Україні знову почали застосовуватися обмеження електроспоживання.

Чому повернулися графіки

За оцінкою ExPro, повернення відключень стало наслідком одночасної дії кількох факторів, які наклалися в часі та посилили один одного.

  • Погода: зростання споживання та падіння генерації СЕС

Одним із ключових чинників стала нетипово холодна для квітня погода, що супроводжується опадами та значною хмарністю.

З одного боку, це призвело до зростання споживання електроенергії, зокрема, населення активніше використовує електрообігрівачі та інші прилади. З іншого боку, хмарність суттєво обмежила виробництво сонячних електростанцій. Якщо ще на початку весни генерація СЕС демонструвала високі денні піки, то наразі вона значно знижена, що зменшує загальну пропозицію електроенергії в системі.

«Варто зважати, що це все ж нетипові погодні умови, і навряд вони з нами надовго. На наступному тижні очікується повернення сонячної і теплої погоди, що стабілізує ситуацію вдень. Однак ринкові обмеження і далі можуть створювати проблеми з залученням імпорту в пікові години і роботою розподіленої генерації», — вказує Сергій Коваль, старший аналітик ринку електроенергії в ExPro.

  • Фактор імпорту

Також, важливим фактором стало зниження імпорту електроенергії з початку квітня.

Серед причин — невідповідність українських цін європейським. Після повернення з 1 квітня більш жорстких прайс-кепів на короткострокових ринках імпорт електроенергії в окремі години став економічно невигідним.

Як повідомлялося раніше, з доби постачання 1 квітня 2026 р. почали діяти попередні прайс-кепи на ринку електроенергії:

на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку: максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 — 5 600,00 грн/МВт·год; з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт·год; з 17:00 до 23:00 — 15 000,00 грн/МВт·год; мінімальна гранична ціна — 10,00 грн/МВт·год;

на балансуючому ринку: максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 — 6 600,00 грн/МВт·год; з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8 250,00 грн/МВт·год; з 17:00 до 23:00 — 16 000,00 грн/МВт·год; мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт·год.

Додатковим обмеженням є технічний фактор: перебування в ремонті міждержавної лінії зі Словаччиною, що знижує доступну пропускну спроможність для імпорту.

Найбільше падіння імпорту фіксувалося на початку квітня. Надалі ситуація дещо стабілізувалася, однак обсяги імпорту все ще залишаються нижчими за рівень березня.

  • Газова генерація: вихід з ринку

Третій фактор — різке скорочення участі малої газової генерації на ринку електроенергії.

Це стало наслідком фактичного скасування газового ПСО для цієї категорії виробників (за винятком окремих об'єктів), а також одночасного зниження прайс-кепів на електроенергію.

На фоні зростання цін на природний газ виробництво електроенергії стало економічно невигідним у більшості годин доби. Учасники ринку зазначають, що генерація зберігає рентабельність лише у вечірні пікові години, тоді як в інший час потужності фактично простоюють.

  • Ремонти та наслідки атак

Додатковий тиск на енергосистему створює початок ремонтної кампанії на генеруючих потужностях, зокрема на об'єктах НАЕК «Енергоатом». Але це необхідний крок для стабільного проходження наступного опалювального сезону.

Паралельно тривають ремонти на об'єктах теплової та гідрогенерації, а також інфраструктурі оператора системи передачі.

Водночас енергосистема України продовжує відновлюватися після масованих атак у зимовий період, і ризики нових пошкоджень залишаються вкрай високими.

Роман Мирончук
kadaad1988
kadaad1988
13 квітня 2026, 10:37
Снова фуфло про несоответствие украинских цен европейским!!!Биржевые цены в Европе (оптовые) составляют в среднем 60−120 евро за МВт·ч (~0,06−0,12 евро/кВт·ч) в зависимости от региона.
