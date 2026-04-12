Європейський авіабудівний концерн Airbus у березні 2026 року передав замовникам 60 літаків. Загалом за перший квартал компанія поставила 114 повітряних суден — це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Reuters.
12 квітня 2026, 17:02
Airbus скоротив постачання літаків у першому кварталі на 16%
Серед поставок — три літаки для Emirates, попри перебої в роботі авіакомпанії через конфлікт у Перській затоці. Також по одному літаку отримали Etihad Airways та flyadeal.
Чому гальмує виробництво?
У компанії зазначають, що темпи постачань із початку року стримують проблеми з поставками панелей фюзеляжу та дефіцит авіадвигунів.
Для порівняння, у першому кварталі 2025 року Airbus передав клієнтам 136 літаків.
Цілі на 2026 рік
Водночас виробник підтвердив ціль на 2026 рік — поставити 870 літаків. За підсумками першого кварталу чистий обсяг замовлень становив 398 літаків.
Джерело: Мінфін
