12 квітня 2026, 10:23

Кредитори Укрзалізниці відхилили пропозицію про реструктуризацію боргу на $1 мільярд

АТ «Укрзалізниця» не змогло домовитися з власниками своїх єврооблігацій про перегляд умов виплат. Спеціальна група кредиторів (ad hoc group), яка представляє власників паперів на суму $1,055 млрд, відкинула пропозицію компанії та відмовилася продовжувати переговори на поточних умовах. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Що пропонувала Укрзалізниця

План реструктуризації від держперевізника передбачав наступні умови для інвесторів:

  • Списання боргу (haircut): компанія просила анулювати 20% основної суми боргу.
  • Пролонгація: відстрочка остаточного погашення до червня 2033 року.
  • Амортизація: початок виплат лише з грудня 2030 року шістьма рівними траншами по $150 млн.
  • Прив'язка до показників: УЗ хотіла коригувати суми виплат (від $112 до $168 млн) залежно від обсягів вантажних перевезень.

Питання відсотків та прострочених платежів

УЗ «Укрзалізниця» пропонувала радикально знизити відсоткову ставку на найближчі роки:

  • 2026−2027 рр.: лише 1,5% річних (грошима);
  • 2027−2028 рр.: 2%;
  • 2028−2029 рр.: 4%;
  • Поступове зростання: до 7,75% лише в останні три роки.

Щодо накопичених прострочених відсотків (які на червень 2026 року сягнуть $83 млн), компанія пропонувала списати 20%, виплатити «живими» грошима лише $13,4 млн, а решту — капіталізувати.

Чому інвестори сказали «ні»

Попри те, що власники облігацій загалом підтримують ідею реструктуризації, запропоновані умови видалися їм неприйнятними. Група кредиторів вирішила не продовжувати термін обмежених переговорів, який тривав з 1 по 8 квітня, та наразі не надала контрпропозиції.

Що далі

Укрзалізниця залучила десант радників (Rothschild & Cie, FinPoint, Clifford Chance, Sayenko Kharenko) та заявляє про намір продовжувати «добросовісну взаємодію» з кредиторами.

У разі схвалення цієї пропозиції компанія виплачувала б за єврооблігаціями у грошовій формі лише $20 млн цього року та $16 млн наступного. Водночас у 2028 році виплати становили б $77 млн, у 2029-му — $121 млн, у 2030-му — $240 млн, у 2031-му — $389 млн, у 2032-му — $434 млн, а у 2033 році — $155 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Коментарі - 2

kadaad1988
kadaad1988
12 квітня 2026, 10:32
Все идет к прихватизации.
SergValin
SergValin
12 квітня 2026, 10:41
// Почему инвесторы сказали «нет»

Удивительно даже, почему на такие шикарные условия сказали «нет». Надо было предложить вообще всё простить, без дополнительных условий. Тогда бы точно согласились.
