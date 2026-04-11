Україна намагається уникнути відключень електроенергії на Великдень, збільшуючи імпорт струму та координуючи роботу енергосистеми. Про це заявила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками наради з керівництвом Укренерго.
11 квітня 2026, 15:09
Чи будуть відключення на Великдень: Україна збільшує імпорт електроенергії
За її словами, наразі енергосистема працює стабільно, а учасники ринку узгодили спільні дії для підтримки її балансу. Ключовим інструментом стане збільшення імпорту електроенергії.
В уряді розраховують, що це дозволить забезпечити українців світлом у найближчі дні без застосування графіків відключень.
«Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом», — підкрелисла очільниця уряду.
Джерело: Мінфін
