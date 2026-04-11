Чи будуть відключення на Великдень: Україна збільшує імпорт електроенергії

Україна намагається уникнути відключень електроенергії на Великдень, збільшуючи імпорт струму та координуючи роботу енергосистеми. Про це заявила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками наради з керівництвом Укренерго.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За її словами, наразі енергосистема працює стабільно, а учасники ринку узгодили спільні дії для підтримки її балансу. Ключовим інструментом стане збільшення імпорту електроенергії.

В уряді розраховують, що це дозволить забезпечити українців світлом у найближчі дні без застосування графіків відключень.

«Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом», — підкрелисла очільниця уряду.