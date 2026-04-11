Українська залізниця у співпраці з молдовською стороною розширює можливості для авіапасажирів. Вже цього понеділка, 13 квітня, маршрут поїзда № 351 «Київ — Кишинів» буде продовжено до станції Ревака, яка розташована в безпосередній близькості до міжнародного аеропорту столиці Молдови. Про це повідомляє пресслужба компанії.
11 квітня 2026, 14:11
Укрзалізниця запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
На станції Ревака на пасажирів чекатиме спеціальний безкоштовний шатл, який доставить їх безпосередньо до термінала аеропорту.
Перспективи маршруту
Наразі цей рейс є експериментальним. Якщо зупинка поблизу аеропорту користуватиметься популярністю, Укрзалізниця розгляне можливість зробити станцію Ревака постійною частиною маршруту № 351 на регулярній основі.
Джерело: Мінфін
