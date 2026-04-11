У monobank запустили «Битву яєць»: користувачі змагатимуться за призи та донати для ЗСУ

Співзасновник monobank Олег Гороховський оголосив про старт традиційної забави «Битви яєць». Протягом 11 та 12 квітня користувачі застосунку можуть не лише позмагатися за iPhone 17 та EcoFlow, а й «вибити» з банку мільйонні донати на дрони для фонду «Повернись живим».

Як взяти участь у битві?

Механіка гри проста: потрібно зайти у застосунок, «потрусити» телефонами поруч із друзями та натиснути на віртуальне яйце суперника. Кожна перемога піднімає учасника у рейтингу «найпотужніших яєць країни».

Призовий фонд для лідерів рейтингу:

1 місце: Кубок найпотужнішого яйця країни, iPhone 17 та святковий великодній кошик.

2−3 місця: Новий iPhone та подарунковий кошик.

4−50 місця: Кошики із ексклюзивним секретним мерчем від mono.

Донати на «Повернись живим»

Головна мета активності — підтримка ЗСУ. За кожного нового унікального суперника, з яким ви «постукаєтеся» яйцями, monobank перераховує 10 гривень у фонд «Повернись живим» на закупівлю дронів. Чим більше різних людей ви знайдете для гри, тим більшою буде сума донату від банку.

Розіграш за власні донати

Для тих, хто готовий підтримати армію власними коштами, передбачені окремі призи. За донат від 100 гривень через спеціальну «Банку» можна виграти:

Одну з 10 зарядних станцій EcoFlow DELTA 2;

Один зі 100 камер миттєвого друку Fujifilm Instax.

Якщо ви донатите з карток інших банків, обов’язково вкажіть у коментарі свій номер телефону або нікнейм у соцмережах для ідентифікації.

Імена переможців Гороховський пообіцяв опублікувати у своєму Telegram-каналі вже 13 квітня.