Енергетична заборгованість Харкова сягнула понад 30 млрд грн — Шмигаль

Харків став найбільшим боржником України за спожиті енергоносії. Сумарна заборгованість міста та його комунальних підприємств перед державними компаніями становить майже 31 мільярд гривень. Відповідні цифри озвучив міністр енергетики України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді.