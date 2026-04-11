Харків став найбільшим боржником України за спожиті енергоносії. Сумарна заборгованість міста та його комунальних підприємств перед державними компаніями становить майже 31 мільярд гривень. Відповідні цифри озвучив міністр енергетики України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді.
11 квітня 2026, 11:31
Енергетична заборгованість Харкова сягнула понад 30 млрд грн — Шмигаль
Структура боргу
За словами Шмигаля, заборгованість розподіляється наступним чином:
- За природний газ — 23 млрд грн;
- За електроенергію — майже 8 млрд грн.
Міністр енергетики охарактеризував ці суми як «колосальні», підкресливши, що харківські недоплати є найбільшими в загальному пакеті заборгованості перед держпідприємствами країни.
Джерело: Мінфін
